Superstițiile lui Fuego. Ce face artistul ca să-și atragă norocul

Fuego este un artist plin de superstiții, după cum recunoaște chiar el. Un obiect drag despre care crede că îi poartă noroc este inelul pe care l-a primit cadou, motiv pentru care nu-l scoate nicioadată de pe deget. Același inel îl ajută și atunci când pune câteva kilograme în plus, spune Fuego. Atunci când simte că nu-l mai poate da jos, artistul se apucă de dietă.

„Există un inel pe care îl am de zeci de ani. El este norocul meu. L-am primit cadou de ziua mea, pe 23 august în 2003. Sunt niște ani de atunci… Am senzația că acest inel îmi aduce noroc și nu l-am scos niciodată de pe deget. Încă o chestie interesantă este faptul că atunci când mă îngraș, nu mai poate fi scos de pe deget și mă pun pe slăbit.

Uneori slăbesc din cauza inelului. Este o bijuterie la care țin foarte mult, este foarte elegantă, este discretă și cred că îmi aduce noroc pe scenă”, a declarat Fuego, pentru playtech.ro.

Și ploaia îi face ziua mai bună!

Paul Surugiu mai spune că simte că are succes și că toate îi vor merge ca unse atunci când afară plouă. "Atunci parcă se deschid cerurile, atunci mă simt artist adevărat. În luna mai, când am avut primul meu concert aniversar anul acesta, la Chișinău, la Teatrul Verde, 6.000 de locuri, a plouat până la ora 19. Era furtună, nu am putut repeta. La ora 19 trebuia să înceapă spectacolul. De la ora 10 dimineața a plouat încontinuu până la ora 19" a mai spus artistul pentru sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News