Data actualizării: 16:25 06 Noi 2025 | Data publicării: 16:23 06 Noi 2025

Supercomputerul NASA a prezis sfârșitul lumii: data exactă la care Pământul va fi înghițit de Soare te va lăsa fără cuvinte
Autor: Alexandra Curtache

sfarsitul-lumii-28-ianuarie-2021_75550900 sfârșitul lumii, pe 21 ianuarie 2021
 

Oamenii de știință au folosit un supercomputer al NASA pentru a realiza una dintre cele mai ample simulări despre viitorul planetei noastre.

Rezultatul este deopotrivă fascinant și înfricoșător: Pământul ar putea deveni complet nelocuibil în anul 1.000.002.021, potrivit unei analize bazate pe sute de mii de scenarii cosmice, conform Ladbible. Totuși, cercetătorii avertizează că omenirea ar putea dispărea cu mult înainte de acea dată, din cauza schimbărilor climatice și a epuizării resurselor naturale.

400.000 de simulări pentru a afla sfârșitul lumii

De-a lungul timpului, predicțiile despre apocalipsă au fost nenumărate, de la catastrofe naturale până la războaie globale sau invazii ale inteligenței artificiale. Însă, de această dată, estimarea nu vine de la profeți, ci de la un supercomputer al NASA, alimentat cu cele mai recente date despre evoluția Soarelui și a sistemului nostru planetar.

Potrivit rezultatelor, toate scenariile duc în final la același deznodământ: Pământul va fi, într-un viitor foarte îndepărtat, fie sfâșiat în bucăți, fie complet înghițit de Soare. Simulările indică anul 1.000.002.021 drept momentul în care planeta va deveni de nelocuit — o cifră care pare de neimaginat, dar care are o bază științifică solidă.

„Viitorul Pământului este inevitabil legat de cel al Soarelui”, au transmis cercetătorii NASA, explicând că, pe măsură ce steaua îmbătrânește, ea va trece prin transformări dramatice ce vor face imposibilă viața pe planeta noastră.

Soarele, inamicul care ne-a creat

O echipă de astronomi de la University College London și Universitatea din Warwick a explicat că, odată ce Soarele își va consuma hidrogenul, el va începe să se dilate, transformându-se într-o gigantă roșie. În acel moment, forțele gravitaționale intense, similare cu cele care provoacă mareele pe Pământ, vor deveni distructive.

„Pe măsură ce steaua evoluează și se extinde, interacțiunea cu planeta devine tot mai puternică”, a explicat dr. Edward Bryant, autorul principal al studiului. „Aceste forțe încetinesc rotația planetei și micșorează orbita sa, determinând-o să se deplaseze în spirală către interior, până când este distrusă sau cade direct în Soare.”

Cu alte cuvinte, Soarele - sursa vieții de pe Pământ, ar putea fi și cel care va pune capăt existenței noastre.

Omenirea s-ar putea autodistruge mult mai devreme

Deși data estimată pentru sfârșitul fizic al planetei se află la peste un miliard de ani distanță, oamenii de știință avertizează că umanitatea ar putea dispărea cu mult înainte.

Pe termen scurt, amenințările sunt mai pământene: schimbările climatice, poluarea accelerată, scăderea nivelului de oxigen din atmosferă și degradarea ecosistemelor vitale. În lipsa unor acțiuni rapide, condițiile de viață vor deveni din ce în ce mai grele în următoarele secole.

Temperaturi sufocante, aer irespirabil și lipsa resurselor ar putea face planeta nelocuibilă pentru oameni cu mult înainte ca Soarele să-și înceapă transformarea.

Marte, visul de rezervă al omenirii

Pe fondul acestor predicții sumbre, planurile miliardarului Elon Musk de a coloniza Marte capătă o nouă semnificație. Totuși, specialiștii sunt sceptici că acest proiect ar putea salva întreaga umanitate.

„Este puțin probabil ca viața pe Marte să devină o soluție viabilă pentru toți oamenii”, spun cercetătorii. „Poate doar pentru o elită restrânsă, dar nu pentru miliardele de locuitori ai Pământului.”

Sfârșitul, cândva departe, dar avertismentul este acum

Deși anul 1.000.002.021 pare de neatins, mesajul cercetătorilor este clar: nu trebuie să așteptăm apocalipsa pentru a acționa. Sfârșitul lumii, în forma sa cosmică, este inevitabil. Dar sfârșitul civilizației, cauzat de propria noastră neglijență, poate fi evitat, dacă omenirea învață să-și protejeze planeta.

Până atunci, putem privi cerul cu recunoștință pentru lumina care ne dă viață și cu conștiința că, într-o bună zi, tot ea ne va mistui.

