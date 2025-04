Șumudică, un car de nervi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Și-a dat demisia în fața giuleștenilor

Antrenorul giuleștenilor a decis să-și dea demisia de pe banca tehnică după înfrângerea dramatică din semifinalele Cupei României, scor 1-2 cu FC Hermannstadt. Sibienii conduși de Marius Măldărășanu au înscris golul victorios în ultimul minut de prelungire al partidei, calificându-se în finala competiției.

După fluierul final, „Șumi” a părăsit rapid terenul, vizibil supărat. Giuleștenii au fost surclasați în prima manșă, reușind să revină în cea de-a doua. Totuși, golul înscris de Sergiu Buș în minutul 90+4 a stabilit soarta partidei. Celelalte reușite au fost înregistrate de Tiago Goncalves (min. 16/FC Hermannstadt) și Borisav Burmaz (min. 85/ FC Rapid).

Șumudică și-a prezentat demisia în fața fanilor giuleșteni

Cu toate că la interviul de după înfrângere nu a discutat despre despărțirea de echipă, Marius Șumudică le-a transmis fanilor anunțul demisiei chiar când jucătorii Rapidului se îndreptau spre autocar.

„E frustrant, e dureros. Când am spus că sunt cele mai grele 8 luni din viața mea, lumea făcea mișto de mine. Suporterii sunt de admirat. Nu-i merităm! Nu știu, analizați dumneavoastră. Noi o să vedem, nu știu. Credeți că asta e întrebarea la care să vă răspund acum (n.r.- dacă pleacă)? E la cald, nu are rost. O să am o discuție cu echipa, cu patronii clubului și vom lua o decizie.

Față de sezoanele trecute, am ajuns în semifinalele Cupei. Încă, în campionat, nu e totul jucat. Din păcate, ultimele jocuri arătăm rău. Va trebui să găsesc explicația”, a spus Marius Șumudică, la flash-interviu

Gestul tehnicianului „alb-vișiniu” a venit după ce fanii au scandat că îl vor la echipă pe Marius Măldărășanu, fost jucător rapidist și actual antrenor al celor de la FC Hermannstadt: „Să vină Măldă, să vină Măldă, să vină Măldă în Giulești”

„Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut pentru echipa asta. Astăzi ați fost senzaționali. Ascultați-mă până la capăt. Este greșeala mea. Eu, din momentul de față, nu mai sunt antrenorul Rapidului, vă doresc baftă în continuare. Vă cer scuze. Eu v-am spus ceea ce ține de mine. Vă mulțumesc, este vina mea, mi-o asum, o să vină alt antrenor care să o să facă, probabil, mai multe decât mine”, a declarat Marius Șumudică.

Rămâne de văzut dacă oficialii giuleșteni vor confirma sau nu plecarea lui Șumudică de la echipă. Rapid rămâne, după eliminarea din Cupa României, cu evoluția din play-off-ul Superligii, fiind clasată pe ultima poziție, cu 28 de puncte.

Pe de cealaltă parte, FC Hermannstadt, formație care joacă în play-out, luptă pentru primele locuri în grupă, având 27 de puncte, la distanță de un punct față de liderul Oțelul Galați.

A doua semifinală a Cupei României este programată joi seară, 24 aprilie, între Farul Constanța și CFR Cluj. Meciul are loc pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, cu începere de la ora 20:30.

