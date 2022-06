Sucul de cartofi, remediul excelent pentru refluxul gastroesofagian. Cum se prepară și cât durează o cură

Boala de reflux gastroesofagian este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni gastroenterologice. Și, chiar dacă nu reprezintă o afecțiune medicală gravă, boala poate genera o stare ridicată de disconfort pacientului, ducând, chiar, la complicații, dacă nu este ținută sub control.

Diagnosticul poate fi pus de către medicul specialist, în urma unui singur consult. Dacă este necesar, se recomandă efectuarea unor investigații suplimentare, pentru ca medicul să poată elabora un plan de tratament eficient.

Sucul de cartofi cruzi, remediul-minune pentru boala de reflux gastroesofagian

Cartofii și-au creat o reputație greșită, fiindcă, de cele mai multe ori, sunt preparați în mult ulei. Cu toate acestea, dacă sunt consumați fierți sau sub formă de suc, sunt foarte nutritivi. Aceste legume conțin carbohidrați, proteine, fibre, dar și vitamine, cum sunt cele din complexul B, vitamina A și vitamina C. În plus, sunt o sursă extraordinară de fier, cupru, mangan, magneziu și potasiu.

Mare atenție, însă! Dacă au încolțit, s-au înmuiat sau prezintă zone verzi, cartofii trebuie aruncați, deoarece conțin cantități periculoase de solanină. Aceasta este o substanță de apărare, cu rol fungicid și pesticid, periculoasă pentru sănătate.

Sucul de cartofi cruzi poate fi folosit în tratamentul ulcerului stomacal, al ulcerului duodenal și al acidității. Mai mult, diminuează inflamațiile gastrointestinale, grație compușilor care îmbracă mucoasa stomacului. Fiindcă au în compoziție calciu, magneziu, fier, potasiu și sodiu, cartofii au capacitatea de a neutraliza acizii stomacali și de a calma disconfortul.

În ciuda credințelor din popor, sucul de cartofi are proprietăți alcaline, care țin la distanță aciditatea și alte probleme gastrice, cum sunt crampele, gazele sau gastritele.

Sucul de cartofi se prepară extrem de ușor. Ai nevoie doar de un storcător de fructe și legume și de câteva bucăți de cartofi cruzi, decojiți și spălați. În cazul în care nu îți place gustul, poți adăuga un morcov sau o banană. Este suficient să consumi o jumătate de ceașcă de suc de cartofi de cel puțin trei ori pe zi, cu jumătate de oră înainte de fiecare masă. Cura durează două săptămâni, dar dacă te confrunți, în continuare, cu simptome supărătoare, poți consuma suc de cartofi o perioadă mai îndelungată.

Alte remedii pentru refluxul gastroesofagian

Refluxul gastroesofagian poate fi ținut sub control de următoarele remedii: bicarbonat de sodiu, alimente fermentate, ceai de mușețel sau ghimbir.

Bicarbonatul de sodiu este numai bun pentru neutralizarea acidității de la nivelul stomacului. Tot ce trebuie să faci este să dizolvi o linguriță de bicarbonat de sodiu într-un pahar cu apă și să consumi amestecul obținut.

De ajutor în boala de reflux pot fi și alimentele fermentate, cum sunt murăturile (cele în saramură, nu în oțet). Acestea sunt alcaline şi echilibrează pH-ul stomacului, reducând aciditatea și senzația de esofag iritat.

Ceaiul de mușețel poate fi consumat în fiecare seară, după masă, pentru a ameliora arsurile gastrice.

În final, ghimbirul, adăugat în ceaiuri, constituie un remediu-minune pentru boala de reflux gastroesofagian. Dacă ai arsuri sau te confrunți cu senzație de greață după mesele copioase, nu ezita să bei un ceai din rădăcină rasă de ghimbir, scrie BZI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News