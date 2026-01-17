€ 5.0894
SUA - Ucraina, noi discuţii pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia
Data publicării: 13:37 17 Ian 2026

SUA - Ucraina, noi discuţii pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia
Autor: Mihai Ciobanu

razboi ucraina Război Ucraina. Foto: Pixabay

O delegație de negociatori ucraineni se află în Statele Unite pentru noi discuții de pace menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia.

 

O delegaţie de negociatori ucraineni se află în SUA, pentru noi discuţii menite a pune capăt războiului declanşat de Rusia. Delegaţia de la Kiev se va întâlni cu emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele său, Jared Kushner.

Aceste noi discuţii, care vor avea loc la Miami, în Florida, vin în contextul unei serii de bombardamente masive ruseşti asupra infrastructurii ucrainene care au provocat pene de curent şi căldură pe scară largă în mijlocul unei ierni friguroase.

Citiţi şi: Iulia Timoșenko, eliberată pe cauțiune de autoritățile de la Kiev

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina vineri pe lipsa rachetelor antiaeriene occidentale pentru această situaţie.

"Sosit în Statele Unite. Cu (şeful securităţii) Rustem Umerov şi (negociatorul) David Arahamia, vom avea o conversaţie importantă cu partenerii noştri americani cu privire la detaliile acordului de pace", a declarat Kirilo Budanov pe reţelele de socializare, adăugând că "este planificată o întâlnire comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner şi (secretarul armatei americane) Dan Driscoll".

Vineri, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat vizita şi a declarat că speră să obţină "mai multă claritate" cu privire la documentele pregătite cu americanii şi poziţia Rusiei cu privire la acestea.

"Dacă totul este finalizat şi dacă partea americană îşi dă aprobarea (...), atunci o semnare în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos va fi posibilă" săptămâna viitoare, a adăugat el.

ucraina razboi

ucraina
razboi
  




 
 
