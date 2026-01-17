€ 5.0894
DCNews Stiri Internațional Iulia Timoșenko, eliberată pe cauțiune de autoritățile de la Kiev
Data publicării: 07:08 17 Ian 2026

Iulia Timoșenko, eliberată pe cauțiune de autoritățile de la Kiev
Autor: Crişan Andreescu

Timosenko Potrivit presei ucrainene, Iulia Timoșenko are la dispoziție cinci zile pentru a plăti cauțiunea

Iulia Timoșenko, fosta șefă a guvernului ucrainean,  a fost eliberată vineri din detenție pe cauțiune de către un tribunal din Kiev, în așteptarea unui proces de corupție.

 

Tribunal din Kiev va trebui să clarifice dacă Iulia Timoșenko le-a oferit sume de bani unor parlamentari pentru a influența voturile în legislativ, relatează agențiile AFP și DPA.

Iulia Timoșenko, în vârstă de 65 de ani și o reprezentantă remarcabilă a politicii ucrainene timp de aproape trei decenii, s-a evidențiat în timpul 'Revoluției Portocalii' din 2004, care a adus pro-occidentalii la putere la Kiev. În pofida orientării pro-occidentale, Iulia Timoșenko este în prezent o adversară a președintelui Volodimir Zelenski.

Ea a respins acuzațiile de corupție, pe care le consideră motivate politic și menite să o elimine din viața politică.

De două ori premier după anul 2005, Iulia Timoșenko a stat trei ani de închisoare între 2011 și 2014, în urma unei condamnări pentru 'abuz de putere', după ce a pierdut alegerile prezidențiale în fața pro-rusului Viktor Ianukovici, sentință considerată atunci de opoziția ucraineană și de susținătorii occidentali ai acesteia tot o condamnare motivată politic.

Acum din nou în detenție, un tribunal din Kiev a decis vineri să o elibereze în așteptarea noului său proces, în schimbul unei cauțiuni echivalente cu circa 655.000 de euro. Ea are de asemenea interdicție de a părăsi capitala ucraineană și trebuie să predea pașaportul.

Iulia Timoșenko este acuzată în acest dosar că a discutat cu un alt parlamentar un sistem de cumpărare de voturi în legislativ, menționând plăți de 10.000 de dolari pe lună. În fața instanței ea a descris acuzațiile drept o 'provocare' și a susținut că Biroul Național Anticorupție (NABU) 'a executat un ordin politic' pentru a o discredita..

Ea a mai spus tot în fața instanței că nu-și poate plăti cauțiunea, întrucât conturile sale bancare sunt blocate. Potrivit presei ucrainene, Iulia Timoșenko are la dispoziție cinci zile pentru a plăti cauțiunea.

Activitatea politică a fost în mare parte suspendată în Ucraina de când a început războiul cu Rusia în urmă cu aproape patru ani, întrucât legea marțială impusă de președintele Zelenski interzice campaniile politice și alegerile în timp ce țara se concentrează pe efortul de război.

Cu toate acestea, o serie de scandaluri de corupție au zguduit recent Ucraina și au ajuns inclusiv în cercul cel mai apropiat al lui Zelenski, unde influentul său șef de cabinet, Andrii Iermak, a fost nevoit să demisioneze în luna noiembrie, precizează Agerpres.

