SUA părăsesc grupul care îi investighează pe liderii responsabili de războiul din Ucraina

Departamentul de Justiţie al SUA a informat oficiali europeni că Statele Unite se retrag din grupul multinaţional creat pentru a investiga liderii responsabili de invazia Ucrainei, între care se regăseşte şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează luni The New York Times, preluat de EFE și Agerpres.



Ziarul din New York, care citează surse familiarizate cu acest subiect, indică faptul că decizia de retragere din Centrul Internaţional pentru Judecarea Delictelor de Agresiune împotriva Ucrainei, la care administraţia preşedintelui democrat Joe Biden s-a alăturat în 2023, este cel mai recent indiciu că Donald Trump se îndepărtează de angajamentul preşedintelui anterior de a-l trage personal la răspundere pe Putin pentru crimele comise împotriva Ucrainei.



Grupul a fost creat pentru a trage la răspundere liderii Rusiei, alături de aliaţii săi din Belarus, Coreea de Nord şi Iran, pentru o categorie de delicte, definite drept agresiune, conform dreptului internaţional, cum ar fi încălcarea suveranităţii unei alte ţări, aminteşte ziarul american.



Decizia - au declarat persoane familiare cu situaţia - urmează să fie anunţată luni printr-un e-mail adresat personalului şi membrilor organizaţiei-mamă a grupului, Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiţie Penală, cunoscută sub numele de Eurojust.



Statele Unite au fost singura ţară din afara Europei care a cooperat cu grupul, trimiţând un procuror de rang înalt al Departamentului de Justiţie la Haga pentru a colabora cu anchetatori din Ucraina, statele baltice şi România.



Actuala administraţie a preşedintelui Donald Trump reduce, de asemenea, activitatea echipei care se ocupă de crime de război în cadrul departamentului, creată în 2022 de procurorul general de la acea vreme, Merrick B. Garland, şi formată din procurori cu experienţă.



Scopul său a fost să coordoneze eforturile Departamentului de Justiţie pentru a-i urmări în justiţie pe ruşii responsabili pentru atrocităţile comise după invadarea Ucrainei în urmă cu trei ani, adaugă Times.



În timpul administraţiei Biden, echipa, cunoscută sub numele de WarCAT, s-a concentrat pe o funcţie importantă de susţinere: oferirea de sprijin logistic, instruire şi asistenţă directă procurorilor ucraineni suprasolicitaţi şi forţelor de ordine în depunerea acuzaţiilor pentru crime de război comise de ruşi în instanţele ucrainene.



Administraţia Trump nu a dat niciun motiv pentru retragerea din grupul de anchetă, în afară de aceeaşi explicaţie pentru alte decizii de personal şi de politică: necesitatea realocării resurselor, au declarat pentru The New York Times oameni familiarizaţi cu situaţia, care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru că nu au fost autorizaţi să vorbească public despre măsuri.

