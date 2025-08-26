SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a lipsit de la o întâlnire cu Ministerul francez de Externe.

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a lipsit luni de la întâlnirea programată cu Ministerul de Externe francez, unde urma să fie atenționat în legătură cu declarațiile sale critice la adresa Franței privind combaterea antisemitismului, informează EFE. În locul său, a participat adjunctul ambasadei americane.

Jean-Noel Barrot, ministrul francez de externe, a confirmat marți că Charles Kushner - socrul președintelui Donald Trump - „nu a venit” și că a fost reprezentat de „numărul doi” al misiunii diplomatice. Oficialul francez a subliniat însă că nu consideră incidentul drept unul major.

Într-un interviu pentru RTL, Barrot a spus că va discuta cu ambasadorul „în zilele următoare”, „conform planului”, iar adjunctul acestuia a fost informat că afirmațiile lui Kushner erau „nefondate și de nejustificat”.

"Mi se pare că mesajul a fost transmis"

„Mi se pare că mesajul a fost transmis”, a explicat Barrot, referindu-se la scrisoarea ambasadorului către președintele Emmanuel Macron, în care Kushner și-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la creșterea antisemitismului în Franța și la lipsa unor acțiuni suficiente din partea guvernului său pentru a-l combate”.

Criticile diplomatului american au vizat și anunțul făcut în iulie de Macron privind recunoașterea statului palestinian în septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Kushner consideră că decizia „încurajează extremiștii, încurajează violența și pune în pericol iudaismul din Franța”.

Barrot a punctat că nu este potrivit ca un reprezentant străin să „vină și să țină prelegeri” Franței. În privința politicilor interne, el a amintit că Franța se află printre puținele state care se opun cu fermitate antisemitismului, adoptând măsuri atât la nivel intern, cât și internațional, inclusiv prin legea care poate bloca accesul persoanelor care postează mesaje antisemite pe rețelele sociale.

Ministrul francez a confirmat că planul recunoașterii statului palestinian va fi pus în aplicare

Referitor la recunoașterea statului palestinian, ministrul francez a confirmat că planul va fi pus în aplicare și a menționat că anunțul lui Macron a permis ca „pentru prima dată comunitatea internațională să condamne Hamas și crimele sale” la ONU, iar chiar țări apropiate de organizația islamistă, precum Qatar și Turcia, au sprijinit cererea de dezarmare a acesteia.

Barrot a mai spus că, de la acel anunț, Franța a reușit să creeze o „dinamică internațională”, cu alte state precum Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă care și-au exprimat, la rândul lor, intenția de a recunoaște statul palestinian.

În cadrul reuniunii cu omologii din Uniunea Europeană programate pentru această săptămână, ministrul francez va solicita din nou „măsuri împotriva intereselor israeliene atât timp cât cererile pe care le-am formulat nu sunt respectate”, referindu-se la accesul populației din Gaza la asistență umanitară, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Franța va recunoaște statul palestinian în septembrie, anunță Macron

Momentul care l-a determinat pe Macron să recunoască statul palestinian. Reacții diplomatice aprinse în Orientul Mijlociu, Europa și Washington

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News