Steaua Roșie - CFR Cluj, play-off Europa League. Şumudică, detaliu cheie: Conference League ar aduce mai mulți bani CFR-ului

'Steaua Roşie este un club puternic, un club care a câştigat Champions League şi în ultimii doi ani a fost în grupele Champions League. E clar că suporterii lor nu sunt fericiţi cu ceea ce se întâmplă în momentul de faţă. Mai departe, la cine este presiunea... Oricum, la niciun antrenor nu contează trecutul, ci doar prezentul. Mâine e prezentul şi îl trăim. Mâine va trebui să luptăm pentru un rezultat favorabil care să ne dea speranţe pentru a doua manşă. Dacă ar fi în campionatul României, Steaua Roşie Belgrad s-ar bate cu CFR la titlu', a declarat antrenorul.

'Este un război format din două bătălii. Iar mâine este prima dintre ele. Dacă pierzi toţi soldaţii, a doua bătălie cu cine o mai câştigi? E clar că îmi doresc un rezultat care să ne dea speranţe la calificare în cea de-a doua partidă. Dar eu niciodată nu am pregătit un meci numai defensiv sau numai ofensiv. Fiindcă dacă aş face acest lucru aş folosi 11 fundaşi sau 11 atacanţi', a explicat el.

Marius Şumudică susţine că temperatura ridicată de la Belgrad va fi o problemă la meciul de marţi seara

'Temperatura va fi un adversar nu doar pentru noi, ci şi pentru ei. Când m-am dat jos azi din avion am crezut că am aterizat la Dubai, deci e foarte, foarte cald, e apăsător. În plus este acest stadion cu fanii care emană căldură. Acum, în autocar, termometrul arăta 37 de grade, înseamnă că la nivelul solului cred că sunt 45-50 de grade. Dar asta este, ne punem ghetele şi intrăm la treabă', a mai spus antrenorul.

Marius Șumudică susţine că îşi doreşte să se califice în grupele Europa League, chiar dacă prezenţa în Conference League ar aduce clubului mai mulţi bani.

'Noi suntem deja calificaţi în Conference League, acolo unde este o reţetă de succes mai abordabilă pentru viitor'

'E clar că mi-aş dori să mă calific în Europa League. Noi suntem deja calificaţi în Conference League, acolo unde este o reţetă de succes mai abordabilă pentru viitor. Tocmai de aceea vreau să iau presiunea de pe umerii jucătorilor mei. Am încredere am în grup, am două luni la această echipă şi am pierdut doar două meciuri. Avem numai victorii în campionat şi suntem pe primul loc... Ce îşi poate dori un antrenor mai mult decât să aibă cinci victorii din cinci şi mâine să joace în faţa unui stadion plin? Mâine vom vedea ce se va întâmpla, noi suntem pregătiţi', a mai afirmat Şumudică.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, marţi, de la ora 22:00, în deplasare, formaţia sârbă Steaua Roşie Belgrad, într-o partidă contând pentru prima manşă a play-off-ului Europa League.