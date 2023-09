Statutul vaccinal al preşedintelui Macron, pus la îndoială de un medic din Franța. Ce sancțiune a primit medicul

Un medic francez a primit o suspendare de 15 zile din partea Camerei disciplinare a Ordinului Medicilor din regiunea Hauts-de-France (nord) pentru că a consultat într-o bază de date statutul vaccinal al preşedintelui Emmanuel Macron, conform Agerpres.



Michael Rochoy, medic generalist din Outreau (Pas-de-Calais), a fost sancţionat pentru "încălcarea obligaţiilor sale deontologice", conform deciziei camerei disciplinare.



El a consultat informaţiile cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 a preşedintelui francez în două rânduri, în iulie şi apoi în august 2021, fapte pentru care va fi suspendat din funcţie în perioada 1 noiembrie - 15 noiembrie.



Militant provaccinare şi pentru portul măştii sanitare în perioada crizei COVID-19, Michael Rochoy susţine că a descoperit în timpul unei consultaţii că poate accesa dosarul vaccinal al unuia dintre pacienţi fără a introduce numărul de securitate socială, şi apoi a testat accesul folosind numele şi data naşterii preşedintelui Emmanuel Macron.



În dosarul medical al preşedintelui, medicul a observat o discrepanţă între data vaccinării menţionată şi cea făcută publică de către preşedinţie - "eroare" pe care a semnalat-o Palatului Elysée, pentru că este "de natură să-l discrediteze pe preşedinte şi vaccinarea", după cum a explicat medicul Rochoy pentru AFP.



"Am consultat aceste informaţii, deşi nu ar fi trebuit să o fac, dar nu am spus nimănui", a precizat el.



Până la urmă el a făcut publice informaţiile în cadrul unui interviu acordat site-ului de informaţii medicale Egora, material publicat în decembrie 2021, după o primă convocare în faţa Ordinului Medicilor. El nu a contestat decizia camerei disciplinare care a subliniat că aceste date sunt apărate de secretul medical.



Medicul a comentat însă că vaccinarea preşedintelui Macron a fost relatată pe larg de presă şi consideră că este vorba despre "non-revelarea unor informaţii administrative non-secrete".



Michael Rochoy a anunţat că nu va face apel la decizia camerei disciplinare. "Nu vreau să prelungesc chestiunea asta timp de un an şi jumătate", şi-a motivat el decizia.

