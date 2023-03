Starul de la PSG Achraf Hakimi a fost părăsit de soție după ce a fost trimis în judecată pentru că ar fi violat o tânără / Video

În primele sale declaraţii publice după ce a aflat despre caz, denunţat de presupusa victimă pe 26 februarie la o secţie de poliţie de lângă Paris, Hiba Abouk a asigurat că ea şi Achraf Hakimi au luat decizia de a se despărţi înaintea acestor evenimente.



"Am avut nevoie de timp să diger acest şoc", a indicat actriţa într-un comunicat postat pe Instagram. Ea a început prin a-şi expune nevoia de a se explica "pentru a clarifica la persoana întâi informaţiile eronate care circulă" şi a putea să-şi reia viaţa personală, publică şi profesională.



"Realitatea este că a trecut ceva timp de când, după ce ne-am gândit mult, eu şi tatăl copiilor mei am luat decizia de a pune capăt relaţiei noastre, cu mult înainte de evenimentele în care am fost implicată în presă şi de care sunt cu totul străină", a subliniat ea.



Actriţa a declarat că a fost şi va fi mereu de partea victimelor. "Având în vedere gravitatea acuzaţiei, nu putem decât să avem încredere în bunul mers al justiţiei", a adăugat ea, pentru a cere în final respectarea vieţii private a ei şi a copiilor săi, "prioritatea sa absolută".



Pe 2 martie, Hakimi a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de viol, a anunţat Parchetul din Nanterre. O femeie de 24 ani a susţinut că a fost violată pe 25 februarie la domiciliul jucătorului din Boulogne-Billancourt, o suburbie a Parisului.



Femeia s-a prezentat la un comisariat de poliţie pentru a denunţa violul lui Hakimi, pe care l-a cunoscut în ianuarie pe Instagram. Ea a fost invitată de fundaşul marocan la el acasă şi a ajuns acolo cu o maşină comandată de Hakimi. În locuinţa sa, Hakimi a îmbrăţişat-o şi a pipăit-o fără consimţământul ei, înainte de a o viola. Victima susţine că s-a apărat, lovindu-l cu piciorul. O prietenă, contactată prin SMS, a venit apoi s-o recupereze.



Hakimi a fost inclus în echipa ideală FIFA FIFPRO a anului 2022. Fundaşul african joacă la PSG din 2021, după un transfer de la Inter Milano.



Născut la Getafe, într-o suburbie a Madridului, Hakimi ar fi putut juca pentru naţionala Spaniei, dar a ales să reprezinte Marocul, ţara părinţilor săi, la care a strâns 61 de selecţii şi a marcat opt goluri. El a debutat în fotbalul profesionist la Real Madrid, înainte de a pleca la Borussia Dortmund şi apoi la Inter.

