Stare de urgență în New York. Inundațiile au făcut dezastru - VIDEO

Până la 20 cm de ploaie au căzut în unele părţi ale oraşului au anunţat meteorologii, care au precizat că ploile vor continua.

„Aceasta este o furtună periculoasă, care pune viaţa în pericol”, a spus guvernatorul Kathy Hochul.

„Declar stare de urgenţă în New York, Long Island şi Hudson Valley din cauza ploilor extreme din întreaga regiune”, a declarat guvernatorul Hochul pe X, cunoscut anterior ca Twitter.

Ea a îndemnat oamenii să ia măsuri pentru a rămâne în siguranţă şi „să nu încerce niciodată să călătorească pe drumuri inundate”.

Nu au fost raportate decese sau persoane rănite grav.

De asemenea, a fost declarată stare de urgenţă în oraşul Hoboken din New Jersey, chiar peste râul Hudson faţă de New York .

În New York , primarul Eric Adams, a avertizat oamenii că este timpul pentru „vigilenţă sporită şi prudenţă extremă”, odată cu instituirea stării de urgenţă.

„Unele dintre staţiile de metrou sunt inundate şi este extrem de dificil să ne deplasăm prin oraş”, a spus el într-un briefing de presă.

Buckle in, New York. Flash-flood phone alerts went off this morning after most people had already left for work and school, the MTA is warning of “major disruptions," and the day has just started.



Head to @curbed for more scenes from the flood: https://t.co/hFYYnzY6u3 pic.twitter.com/84QmUqGIOn