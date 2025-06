Cum își pierde România copiii din diaspora, capcane incredibile. ”Spuneți-le celor din Europa: Nu faceți cărți de identitate copiilor, ci pașaport cu domiciliul în străinătate”

Geanina Abul Haija, președinta Asociației Iordaniano-Română pentru Cultură (AIRC), și scriitorul Flaviu George Predescu au abordat un subiect de interes în cadrul emisiunii Născuți în diaspora, de la DCNews și ȘtiriDiaspora: generațiile de copii români care s-au născut în afara țării noastre și intenționează să studieze în România.

Sistem deficitar: Universitățile românești pun obstacole inutile tinerilor

Potrivit Geaninei, accesul acestora la sistemul universitar din România e unul extrem de dificil, care îi determină pe elevi, viitori studenți, să aleagă studiul în alte țări.

„Mulți vor să studieze în limba engleză, dar ce nu știe statul român e că studenții nu se simt stăpâni pe limba română, le este frică că, într-un an de zile, acel an pregătitor de limba română, ei n-o să învețe atât de bine limba română, în așa fel încât să susțină cursurile universității și le înțeleagă. Plus că pierd încă un an din viață!

Făcând cei 12 ani școala în limba engleză, normal că le este mult mai ușor să facă facultatea în limba engleză. Dar și aici ne mai împiedicăm de un lucru! La universitățile din România, dacă ești cetățean român și vrei să studiezi în limba engleză, cu toate că ai o diplomă și o viață întreagă studiul în limba engleză, trebuie să dai un test de limba engleză în România plus diferențele de la facultate la facultate - la unele ai de dat teste la Chimie și Biologie, respectiv Fizică - la altele iau în considerare doar media din cei patru ani de liceu și se echivalează.

Înțeleg că universitățile din România au autonomie, dar când se fac acele norme, acea metodologie a universității, să se gândească și la diaspora! Nu vă gândiți la copiii din România care au făcut 12 ani în limba română și dați acel test de limbă engleză.

Gândiți-vă că are o diplomă. Dacă te înscrii ca cetățean român prin acele burse pentru Românii de pretutindeni, nu trebuie să echivalezi nicio diplomă. Dar dacă te duci ca român să studiezi în limba engleză, cu toate că ai terminat o școală în sistem britanic, trebuie să te duci să-ți echivalezi acele diplome în România.

Am început să dau consultanță copiilor din Europa sau asociațiilor care au copii în Europa care vor să vină la studii în România. Nu este informare! Ei nu au știut că acei copii ai lor au dreptul la această bursă, la această înscriere gratuită la universitățile din România ca cetățean român”, a declarat Geanina Abul Haija, în cadrul emisiunii.

Birocrația excesivă descurajează tinerii din diaspora să studieze în România

Geanina Abul Haija a mai dezvăluit că birocrația și lipsa de informare îi împiedică pe copiii românilor din diaspora să studieze în România, deși mulți dintre ei și-ar dori acest lucru.

„Dar mai au o problemă: toți copiii din Europa merg cu buletinul, majoritatea - 90%. Au carte de identitate românească, dar nu se pot înscrie la universități. Trebuie să aibă pașaport cu domiciliul în străinătate. Părinții nu știu acest lucru. E urât. Vrem să ajutăm noua generație, dar copiii vor merge și vor studia în altă parte.

Nu vor veni în România cu atâtea piedici și cu atâtea acte care se cer. Și neinformare. Spuneți-le celor din Europa: Nu faceți cărți de identitate copiilor, ci pașaport cu domiciliul în străinătate, ca să poată beneficia de locuri la universitățile din România. Suplimentați locurile pentru copiii din diaspora! Am găsit la o universitate cinci locuri pentru o domnișoară din Franța.

E groaznic! Vrem să atragem, să promovăm România în străinătate, dar nu oferim noii generații posibilitatea de a veni puțin acasă, de a învăța și a ști ce este România, de a vedea frumusețea României. Chiar dacă după aceea pleacă mai departe, promovează România. Odată prin faptul că este absolvent în România, și în al doilea rând, prin ceea ce a trăit și a văzut în acei ani, cât a studiat în România. România îi pierde!”, a mai punctat Geanina Abul Haija.

StiriDiaspora.ro derulează în perioada aprilie - octombrie 2025 proiectul „Născuți în diaspora”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

