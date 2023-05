Speranţe pentru cei care şi-au pierdut auzul. Un experiment pe şoareci vine cu soluţia

Oamenii de știință spun, într-un raport publicat de jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, că e vorba despre un tratament potențial revoluționar pentru cei afectați de pierderea auzului. Prin utilizarea unor molecule numite „ARN-uri mici de interferență” (siARN), echipa a reușit să elimine genele care suprimă activarea unei căi genetice care permite creșterea celulelor ciliate din urechea internă.

Ce s-a descoperit

„Gândiți-vă la o frână atunci când conduceți o mașină. Dacă frâna este mereu acționată, nu puteți conduce. Am găsit un siARN care ar putea să elimine frâna în această cale genetică”, a explicat profesorul Zheng-Yi Chen, de la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, conform Futurism.

Prin livrarea mixului de medicamente direct în urechea internă a șoarecilor adulți, cercetătorii au descoperit că rozătoarele au reușit să regenereze noi celule ciliate care par să fie pe deplin funcționale.

„Aceste descoperiri sunt extrem de importante, deoarece de-a lungul istoriei pierderii auzului, capacitatea de a regenera celulele ciliate din urechea internă a fost considerată Sfântul Graal. Acum avem un cocteil asemănător unui medicament, care arată fezabilitatea unei abordări pe care o putem explora pentru viitoarele aplicații clinice”, a mai spus autorul studiului.

