Specialistul curtat de Palatul Cotroceni, omul care a lucrat cu Elon Musk, vine cu soluția pentru economia României

În timp ce o parte dintre partidele care își doresc să preia guvernarea sunt în favoarea creșterii taxelor și impozitelor, inclusiv a TVA, Partidul Social Democrat susține o impozitare progresivă care să se aplice veniturilor nete de peste 12.000 de lei. Dragoș Petrescu, doctor în inginerie aerospațială și specialist în inteligență artificială, care a lucrat cu Elon Musk și a dezvoltat proiecte în întreaga lume, a fost curtat de autoritățile statului pentru a-și pune la dispoziție expertizat în ceea ce privește politicile care trebuie adoptate.

„Aș vrea să nu se mai piardă timp. În cartea pe care am publicat-o (n.r. Reinventarea României 2025–2028) am scris și am făcut o analiză profundă a economiei românești și finanțelor publice ale României. Nu știam unde e problema, dar am identificat-o pe baza datelor de la Ministerul Finanțelor, BNR, Comisia Europeană, FMI.

Eu am venit în România invitat de Administrația Prezidențială, pe 1 mai, când președinte era domnul Ilie Bolojan și m-am întâlnit cu dumnealui. Am discutat peste o oră și dânsul a rămas foarte deschis. Inclusiv domnul Nicușor Dan, când era în campania pentru turul 2, mi-a promis că vom discuta și urmează să am în aceste zile un dialog. Eu știu că țara fierbe și în momentul de față sunt o mulțime de măsuri care spun că să ne fie bine și pe termen scurt și pe termen lung, zumzăie mass-media și au fost numeroase tatonări din partea viitorului executiv, cu creșteri de taxe, cu impozitare progresivă, iar presa și cititorii au reacționat.

Soluția există, iar economia României se poate stabiliza pe termen scurt prin 2-3 reforme structurale, iar una este corectarea deficitului bugetar. Nu putem sta cu acest deficit în care importăm atât de mult și exportăm atât de puțin. În al doilea rând, mulți vorbesc de ajustarea aparatului administrativ. Eu, întotdeauna, am fost cam împotriva concedierilor, iar pentru mine, omul a fost sfânt. Trebuie să îi dai pregătirea și formarea profesională de care are nevoie“, a explicat Dragoș Petrescu.

E impozitarea progresivă o soluție în România?

În ceea ce privește impozitarea progresivă și alte măsuri discutate, specialistul a precizat că nu este nici în favoarea măsurilor liberale, nici în favoarea celor sociale, ci e nevoie mai degrabă de un mix între acestea, care să stabilizeze economia pe termen scurt.

„Aș putea spune că sunt în favoarea unui mix de măsuri liberale și sociale. Măsurile liberale propun creșterea TVA și a taxelor, iar cele sociale vorbesc despre taxarea progresivă. Sunt de acord cu taxarea progresivă, însă optica mea e că dacă faci taxarea progresivă, îți faci Fondul Monetar Internațional prieten. FMI-ul îl avem ca rezervă strategică în caz că lucrurile merg prost. Nu cred că vor merge prost, însă taxarea progresivă, în momentul de față, nu se poate face în România. Nu avem digitalizarea ANAF-ului aplicată nici măcar la nivel regional. În România avem nevoie de două trepte de taxare, de 10%, respectiv de 20%“, a mai zis Dragoș Petrescu.

„România este într-un moment de derută și acum este bine să nu se ia decizii greșite, inclusiv măsuri regresive. Eu dezvolt o continuă diplomație economică, pentru că România are o oportunitate masivă. Oportunitatea o avem acum, maxim până în luna iulie“, a conchis Dragoș Petrescu.

