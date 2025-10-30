Sorin Grindeanu critică numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: PSD nu poate să tacă

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat, joi, la Drobeta Turnu Severin, că Oana Gheorghiu a făcut "lucruri admirabile în zona de ONG-uri", dar nu este cea mai potrivită persoană pentru funcţia de vicepremier având în vedere că din 2021 a avut poziţionări împotriva actualei administraţii americane.

Sorin Grindeanu a afirmat că lucrurile trebuie separate, iar orice altă interpretare este un fals.

"Am avut şi am ridicat un semn de întrebare văzând poziţionări anti-administraţia Trump. Nu una, ci mai multe"

"Nu am nimic cu dna Oana Gheorghiu, chiar o felicit şi e admirabil ceea ce a făcut în zona de ONG-uri, de fundaţie, toate lucrurile acelea pentru care merită toate laudele şi aplauzele noastre. Am avut şi am ridicat un semn de întrebare văzând poziţionări anti-administraţia Trump. Nu una, ci mai multe. Nu ştiu dacă poate face bine Guvernului o asemenea persoană, dar nu pot să nu spun ceea ce gândesc. Şi nici PSD nu poate să tacă. Repet: separăm lucrurile. Una e ce a făcut în zona de ONG, de societate civilă, dar când devii vicepremierul României şi spui într-o formă continuată, începând din iarna anului 2021 şi în ultimul an de câteva ori lucruri nu tocmai plăcute despre administraţia Trump, nu ştiu dacă eşti persoana cea mai potrivită de a ocupa o funcţie de demnitate publică, adică de vicepremier. Despre asta este vorba. Şi oricâte lucruri ar încerca să le lege altcumva este fals. Una este activitatea de ONG-uri, asta este altceva", a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Drobeta Turnu Severin.

"De asta am spus că eu cred că nu e cea mai potrivită persoană"

Liderul PSD a subliniat că nu poţi să negi "când îi faci pe preşedintele Trump şi pe vicepreşedintele Vance golani", însă numirea a fost asumată de premierul României.

"Nu poţi să spui că nu a făcut lucruri bune în societatea civilă, dar nici nu poţi să negi ce am spus eu mai devreme. Când îi faci pe preşedintele Trump şi pe vicepreşedintele Vance golani, nu o dată, de mai multe ori, nu poţi să negi. De asta am spus că eu cred că nu e cea mai potrivită persoană. Primul ministru a mers mai departe, şi-a asumat. E o chestiune pe care dânsul şi-a asumat-o", a mai spus preşedintele interimar al PSD, conform Agerpres.

