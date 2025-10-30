€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:18 30 Oct 2025

Sorin Grindeanu critică numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: PSD nu poate să tacă
Autor: Tiberiu Vasile

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, critică numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: PSD nu poate să tacă Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu Sursa foto: Agerpres
 

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a criticat public numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat, joi, la Drobeta Turnu Severin, că Oana Gheorghiu a făcut "lucruri admirabile în zona de ONG-uri", dar nu este cea mai potrivită persoană pentru funcţia de vicepremier având în vedere că din 2021 a avut poziţionări împotriva actualei administraţii americane.

Sorin Grindeanu a afirmat că lucrurile trebuie separate, iar orice altă interpretare este un fals.

"Am avut şi am ridicat un semn de întrebare văzând poziţionări anti-administraţia Trump. Nu una, ci mai multe"

"Nu am nimic cu dna Oana Gheorghiu, chiar o felicit şi e admirabil ceea ce a făcut în zona de ONG-uri, de fundaţie, toate lucrurile acelea pentru care merită toate laudele şi aplauzele noastre. Am avut şi am ridicat un semn de întrebare văzând poziţionări anti-administraţia Trump. Nu una, ci mai multe. Nu ştiu dacă poate face bine Guvernului o asemenea persoană, dar nu pot să nu spun ceea ce gândesc. Şi nici PSD nu poate să tacă. Repet: separăm lucrurile. Una e ce a făcut în zona de ONG, de societate civilă, dar când devii vicepremierul României şi spui într-o formă continuată, începând din iarna anului 2021 şi în ultimul an de câteva ori lucruri nu tocmai plăcute despre administraţia Trump, nu ştiu dacă eşti persoana cea mai potrivită de a ocupa o funcţie de demnitate publică, adică de vicepremier. Despre asta este vorba. Şi oricâte lucruri ar încerca să le lege altcumva este fals. Una este activitatea de ONG-uri, asta este altceva", a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Drobeta Turnu Severin.

"De asta am spus că eu cred că nu e cea mai potrivită persoană"

Liderul PSD a subliniat că nu poţi să negi "când îi faci pe preşedintele Trump şi pe vicepreşedintele Vance golani", însă numirea a fost asumată de premierul României.

"Nu poţi să spui că nu a făcut lucruri bune în societatea civilă, dar nici nu poţi să negi ce am spus eu mai devreme. Când îi faci pe preşedintele Trump şi pe vicepreşedintele Vance golani, nu o dată, de mai multe ori, nu poţi să negi. De asta am spus că eu cred că nu e cea mai potrivită persoană. Primul ministru a mers mai departe, şi-a asumat. E o chestiune pe care dânsul şi-a asumat-o", a mai spus preşedintele interimar al PSD, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Oana Gheorghiu a depus jurământul în fața lui Nicușor Dan / video+foto

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
grindeanu
psd
Oana Gheorghiu
gheorghiu
critica
vicepremier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Rogobete: România se alătură rețelei internaționale de donatori de celule stem hematopoietice
Publicat acum 5 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 6 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 22 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 23 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close