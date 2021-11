Sora lui Petrică Mâțu Stoian, noi declarații sfâșietoare: Am fost prima care l-a văzut mort

Una dintre surorile lui Petrică Mîțu Stoian a făcut noi declarații. Aceasta a povestit cum i s-a înrăutățit starea artistului, cum a fost dus la terapie intensivă, dar și prima care l-a văzut mort, scrie romaniatv.net.

Acum, familia așteaptă rezultatele autopsiei maestrului de la Institutul Mina Minovici.

”De la autopsie nu avem niciun răspuns. Se fac analize la Mina Minovici. Cum să fie bolnav, a venit cu mașina până în Caraș Severin. El a venit să se relaxeze, așa spunea el. Când am ajuns, el era la Reșița la Urgență și l-am întrebat „De ce te-ai dus Petrică acolo?”, dar el era prea rău să-mi răspundă. Eu am fost prima care l-a văzut mort, eram la ușă, am stat la ușă acolo de când am ajuns. Am vorbit cu el. Am ajuns la Reșița, s-a bucurat că am venit probabil s-a gândit că îl vom ajuta cumva, situația s-a agravat în două ore, speram să se îndrepte lucrurile, dar el era tot mai grav. Medicii l-au dus la ATI a stat două ore și apoi a murit”, a declarat una dintre surorile lui Petrică Mîțu Stoian.

Petrică Mâțu Stoian este înmormântat astăzi, 10 noiembrie, la ora 12:00, în Cimitirul Ungureni din Craiova.

Trebuia operat la inimă

Una dintre surori a mai povestit că Petrică Mîțu Stoian avea și o problemă la inimă și ar fi trebuit operat din timp.

„Mi-a spus că urma să se opereze. Avea o valvă la inimă, urma să se opereze la Timişoara. Trebuia să se opereze mai demult, dar i-a fost frică”, a mai completat una dintre surori.

Clinica Nera, unde Petrică Mîțu-Stoian efectua tratament post-COVID, a avut prima reacția după moartea artistului.

CITEȘTE AICI: Petrică Mâțu Stoian, răsturnare de situație. Ce s-a întâmplat cu el și ce este fibrilația atrială. Clinica unde era internat, PRIMA reacție

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, informații din anchetă

”Vă informăm că la data de 8.11.2021, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, a fost înregistrat dosarul cu nr. 2486/P/ 2021, având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 Cod penal.

La data de de 8.11.2021, ca urmare sesizării din oficiu a organelor de cercetare penală, prin Ordonanţa nr. 2486/P/ 2021 a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la posibila săvârşire a infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, la data de 6.11.2021, în jurul orei 20:00, în cadrul Secţiei de anestezie şi terapie intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa a decedat persoana vătămată Mîţu Petre.

La aceeaşi dată a fost dispusă administrarea mijlocului de probă al constatării medico-legale şi s-a efectuat autopsia corpului neînsufleţit al persoanei vătămate Mîţu Petre, de către medicii legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Caraş-Severin.” transmite Parchetul.