Somalia trece prin cea mai cruntă criză alimentară: Vedem populații care și-au pierdut mijloacele de existență

Doar o creștere imediată a fondurilor și a ajutorului umanitar poate salva Somalia de foamete, a avertizat un purtător de cuvânt al ONU, în timp ce lucrătorii umanitari raportează că sunt copii care mor de foame ”în fața ochilor noștri”, pe fondul escaladării rapide a nivelului de malnutriție, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj adresat liderilor G7 care se întâlnesc de duminică în Germania, Michael Dunford, directorul regional al Programului Alimentar Mondial (PAM) pentru Africa de Est, a spus că guvernele trebuie să doneze urgent și generos.

”Avem nevoie de bani și avem nevoie de ei acum”

„Vom reuși să prevenim o foamete în Somalia? Singura modalitate, în acest moment, este dacă există o investiție masivă în ajutor umanitar și toate părțile interesate, toți partenerii, se unesc pentru a încerca să prevină acest lucru”, a declarat Michael Dunford, directorul regional al Programului Alimentar Mondial.

Cornul Africii a suferit patru sezoane ploioase eșuate consecutive și se confruntă cu cea mai mare secetă din ultimele patru decenii, un șoc climatic exacerbat de conflictul în curs și de creșterea prețurilor cauzate de conflictul din Ucraina.

În întreaga Africă de Est -89 de milioane de oameni- s este considerată acum ”insecuritate alimentară acută” de către PAM, un număr care a crescut cu aproape 90% în ultimul an.

Anul trecut, Marea Britanie și alți lideri G7 au promis că vor oferi 7 miliarde de dolari (5,7 miliarde de lire sterline) pentru a ajuta țările să prevină foametea, dar apelurile pentru Africa de Est nu au reușit să strângă suficiente fonduri pentru a opri foamea.

Acum, aceiași lideri sunt îndemnați să se angajeze într-un pachet de finanțare imediat, deoarece Somalia, țara cel mai grav afectată, ajunge în catastrofă.

Până în septembrie, cel puțin 213.000 de persoane din zonele cele mai afectate se vor confrunta cu foamete, potrivit celui mai recent raport al Clasificării Fazei Securității Alimentare Integrate (IPC).

Copiii, victime ale malnutriției

Într-o vizită recentă în țară, Claire Sanford, director adjunct umanitar al Salvați Copiii, a declarat că a cunoscut mame care au îngropat deja mai mulți copii în ultimul an și ai căror copii supraviețuitori sufereau acum de malnutriție severă.

În 2011, Somalia s-a confruntat cu o foamete care a ucis peste 250.000 de oameni, majoritatea copii

”Am eșuat cu adevărat ca și comunitate internațională și am permis ca situația să ajungă în măsura în care este în acest moment. În 2011, am jurat că nu vom lăsa niciodată să se mai întâmple asta. Și totuși am eșuat în această promisiune”, a adăugat ea.

Dunford a spus că finanțarea inadecvată a împiedicat eforturile de a învăța din foametea din 2011.

”Vedem copii murind în fața ochilor noștri, văzând populații care și-au pierdut mijloacele de existență. Nu este că nu am învățat lecțiile din 2011; s-au învățat foarte bine din acea criză. Doar că nu am reușit să-l implementăm în măsura necesară din cauza lipsei de finanțare.”

În aprilie, ONU a primit doar 3% din fonduri pentru apelul său de 6 miliarde de dolari pentru Etiopia, Somalia și Sudanul de Sud.

Danny Sriskandarajah, directorul executiv al Oxfam GB, a declarat că actuala criză se datorează parțial ”eșecului de compasiune” al guvernului britanic și deciziei de a reduce bugetul pentru ajutor cu 4,6 miliarde de lire sterline anul trecut.

Conform celei mai recente evaluări IPC pentru Somalia, se estimează că 1,5 milioane de copii sub cinci ani se confruntă cu malnutriție acută până la sfârșitul anului, inclusiv 386.400 care ar putea fi subnutriți sever.

Se așteaptă doar că aceste cifre vor crește.

”Pot spune cu sinceritate în cei 23 de ani de răspuns la criza umanitară, acesta este de departe cel mai rău pe care l-am văzut, în special în ceea ce privește nivelul de impact asupra copiilor”, a spus ea.

”Infometarea la care am asistat eu și colegii mei în Somalia a escaladat chiar mai repede decât ne temeam.”

