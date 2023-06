Şofer din România, amendat cu 1300 lei, după ce a spus că a mâncat un corn cu şampanie. Poliţistă: Scrie pe ambalaj, termenul de valabilitate e expirat de mult

Un şofer din România a rămas fără permis timp de 90 de zile şi are de plătit şi o amendă de 1300 lei, după ce a spus unei agente de la Poliţia Rutieră că a mâncat un croissant cu şampanie.

Alcoolemia şoferului era, însă, mult mai mare decât cea de la un simplu corn cu cremă de şampanie. Iată mai jos dialogul cu agenta de la Poliţia Rutieră, redat de MAI:

"- Nu suflu acum. Credeți-mă că nu am băut, dar am mâncat un croissant cu șampanie. Am și ambalajul aici. Dacă suflu sigur iese ceva.

- Pot să mă uit la el?

- La ambalaj? Sigur că da!

- Îl plimbați de ceva vreme, sigur vă simțiți bine?

- De ce mă întrebați asta?

- Păi, scrie aici pe ambalaj, termenul de valabilitate este expirat demult. Haideți să suflați, totuși.

- Suflu, dar să știți că dacă iese ceva e de la croissant.



Într-un final testarea are loc.

- Cam scump croissantul pe care l-ați mâncat.

- Chiar deloc, parcă 4 lei a fost.

- Mai adăugați 1.305 lei.

- Păi de ce?

- Atât este amenda pentru cifra arătată de etilotest, plus suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile.

- V-am zis că va iesi ceva, e de la croissant.

- Nu e de la niciun croissant, domnule. La ce indică aici, ați “mâncat” șampanie cu croissant la pahar, nu croissant cu șampanie la ambalaj!

- Poate e de la termenul expirat.

- Expirat sau neexpirat, permisul de conducere este suspendat! Aveți timp să vă reparați oglinda retrovizoare.

- Ați găsit altceva acum.

- Nu, domnule, dar riscați să rămâneți fără ea și o să trebuiască să găsiți altă scuză.



Salata cu oțet… acum s-a adăugat și croissantul cu șampanie!



Ar fi câteva “scuze” căutate de cei care conduc mașinile sub influența alcoolului!



Mesajul nostru este simplu: nu conduceți dacă ați consumat băuturi alcoolice… la pahar sau ambalaj!



Vă puneți viața în pericol și puneți vieți în pericol!



P.S. Nu mai căutați scuze, nu există așa ceva", au scris cei de la MAI pe Facebook.

Cele mai frecvente scuze folosite de şoferii prinşi că încalcă regulile pe şosea. Cms. Şef Bogdan Oproiu: Atunci chiar nu mai au nimic de spus în apărarea lor, nu pot explica

"Cea mai populară abatere este nerespectarea regimului legal de viteză, aşa că cei mai mulţi spun că nu şi-au dat seama de viteza cu care circulau în acel moment. Asta deşi nu le apasă nimeni piciorul pe acceleraţie, şi ei sunt direct responsabili de viteza cu care circulă.

Pentru situaţiile când nu au centura de siguranţă pusă, spun cei mai mulţi că abia s-au urcat la volan şi că merg cel mult câteva zeci de metri până la magazin, lucruri de genul acesta.

Sunt scuze pe care ei încearcă să ni le prezinte, dar nu au efect asupra măsurii, pentru că suntem cu toţii responsabili şi trebuie să respectăm regulile mereu, nu doar atunci când întâlnim poliţistul rutier", a declarat Bogdan Oproiu la DC Conducem. VEZI AICI MAI MULTE

