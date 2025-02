ȘOC în medicina din România! Dr. Mihai Craiu, adevărul despre dexametazona nebulizată: Este un mit periculos!

Practica nebulizării cu dexametazonă din fiola de uz intravenos, care a fost și este utilizată în mod frecvent în tratamentele respiratorii, este, de fapt, greșită și nesigură.

Ieri, la Conferința „Virtual school on Nebulisation of drugs for treatment of respiratory infections and disease”, organizată de ERS (European Respiratory Society) și FAIR Project în cadrul Horizon 2020, s-au discutat cele mai recente tehnici și medicații în domeniul nebulizării. La această conferință s-au adus în discuție detalii esențiale despre medicamentele care pot fi nebulizate sau care sunt în proces de studiu pentru aprobarea utilizării lor pe cale inhalatorie, inclusiv antibiotice, antivirale, anticorpi monoclonali, mucoregulatorii și enzime, ne spune Dr. Craiu pe pagina sa de Facebook.

Un moment important al evenimentului a fost întrebarea adresată de Dr. Craiu: „Se poate utiliza la copil, în cadrul nebulizării, dexametazona de uz intravenos?”. Răspunsul nu a lăsat loc de interpretări: nu există dovezi că acest tratament ar putea fi utilizat în siguranță și, ca atare, nu este recomandat. Specialiștii din panelul de discuții au subliniat că, mai ales în cazul copiilor, ar trebui utilizate combinații de medicamente aprobate, administrate cu dispozitive specifice, conform ghidurilor și protocoalelor în vigoare.

Dr. Mihai Craiu arată șocul zilelor noastre în România! Cine este de vină când moare un copil în accident de circulație

Pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine de ce această practică este periculoasă, Dr. Craiu a menționat o postare publicată acum 8 ani, intitulată „Descoperind America...”, în care sunt prezentate argumentele științifice care susțin interdicția utilizării dexametazonei intravenoase în nebulizare.

Este important să înțelegem că administrarea dexametazonei sub formă de aerosoli este o practică greșită și periculoasă, care poate duce la efecte adverse grave. În locul acestei metode, există alternative de tratament sigure și validate prin studii științifice.

Mesajul principal este clar: NU ADMINISTRAȚI DEXAMETAZONĂ AEROSOLI! Indiferent de recomandările pe care le primiți, evitați această procedură. Este esențial să vă bazați pe tratamente validate științific și să urmați protocoalele și ghidurile medicale aprobate, pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, spune Dr Mihai Craiu.

Postarea integrală, precum și studii de cercetare, au fost publicate AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News