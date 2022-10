Situație critică pentru FCSB. Sepsi a câștigat azi, iar echipa roș-albastră este tot mai departe de playoff

FC Hermannstadt a suferit prima înfrângere din această ediţie a Superligii de fotbal, 1-2 (1-0) cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, duminică, pe teren propriu, la Mediaş, într-un meci din etapa a 12-a.



Sibienii au deschis scorul prin Daniel Paraschiv (37), dar Sepsi OSK a reuşit să întoarcă scorul în ultimul sfert de oră al partidei, după două cornere executate de Marius Ştefănescu. Denis Ciobotariu (75) a restabilit egalitatea după o învălmăşeală în careul gazdelor, iar slovacul Pavol Safranko (87) a marcat golul victoriei, primul pentru el după revenirea la Sepsi OSK.



FC Hermannstadt venea după patru victorii consecutivă în campionat. Sepsi OSK a bifat a treia victorie la rând în Superligă.



AFC Hermannstadt - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2 (1-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş

Au marcat: Daniel Paraschiv (37), respectiv Denis Ciobotariu (75), Pavol Safranko (87).

Arbitru: Radu Petrescu; arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (Carei)

Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Gheorghe (Bucureşti)

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF

FCSB - FC Argeș, azi de la ora 21:00

FCSB întâlnește astăzi pe FC Argeș, de la ora 21:00, pe Arena Națională, iar victoria este obligatorie pentru roș-albaștri. Orice pas greșit al echipei bucureștene înseamnă automat pierderea oricărei șanse de a mai juca în playoff-ul Ligii 1. În acest moment, FCSB are doar 8 puncte, iar ultima clasată pe loc de playoff este Universitatea Craiova, care are 18 puncte, dar și două meciuri în plus.

"Noi ne gândim acum să vedem cât de repede putem să ajungem în zona de play-off. Vom vedea dacă vom reuşi să ajungem în zona de play-off, câte puncte vor fi faţă de primele locuri. Pot să garantez eu că luăm campionatul? Ne-am făcut şi noi nişte calcule, mai sunt 22 de etape, cât ar trebui să câştigăm, câte puncte s-au acumulat acum un an sau doi ani. Eu de când am venit fac calcule. De aceea am simţit nevoia că trebuie să schimb jucători la meciul cu Anderlecht, pentru că obiectivul nostru principal din acest moment este campionatul, după ce ne-am calificat în grupe", a completat Dică.



Referitor la ultimele două achiziţii, Boban Nikolov şi Billel Omrani, Dică a spus că e posibil să înceapă deja să-i folosească.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News