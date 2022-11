Situația parohiilor românești din Franța. Răzvan Ionescu: Cum de s-au putut mobiliza cei din România atunci? Bine, era vorba de rege

Preotul Răzvan Ionescu, parohul Bisericii Sfânta Parascheva - Sfânta Genoveva din Paris, a explicat care este situația prin care trec parohiile românești din Franța și care este sprijinul pe care comunitățile de români din afara granițelor îl așteaptă din partea statului și a oamenilor cu posibilități materiale:

„La Paris suntem două parohii intra muros (n.r. înăuntrul cetății). Există parohia numită Catedrala Noastră (n.r. Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli“), care are o biserică ce a fost cumpărată acum 150 de ani și mă întreb: Cum de s-au putut mobiliza cei din România atunci? Bine, era vorba de rege ... . În sfârșit, s-a cumpărat! Noi suntem a doua parohie intra muros și vă spun sincer că în ultimii 20 de ani a apărut o singură biserică de vânzare în centrul Parisului, ultra central, cu 4,5 milioane de euro.

Presa din România a scris despre biserica de la Auvers-sur-Oise, unde am investit și unde parohia mea a ajutat. Am strâns bani, nefiind o sumă foarte mare, pentru că era o capelă în proximitatea Parisului. Parohia respectivă nu avea bani să o cumpere și noi le-am împrumutat bani. Și acum mai primim bani, mai avem patru ani. Am reușit să o achiziționăm. Este orașul lui Vincent van Gogh. Costa 180.000 de euro la vremea respectivă, au mai și redus din preț. Au vândut-o la un moment dat unui antreprenor care voia să o facă locuință, numai că nu a acceptat orașul respectiv. Apoi ne-au vândut-o nouă și au fost îngăduitori! Parohia mea avea un proiect, am investit banii acolo și acum ne vin înapoi.

Eu sunt în mijlocul Parisului și ideal ar fi să punem o biserică pe picioare aici. În 20 de ani a apărut o singură biserică și am ratat-o, pentru că era 3-4 milioane. Nu avem cum să ne apropiem, nici nu visam banii ăștia. Idealul ar fi ca cineva cu o antrepriză mare, oameni care s-ar bucura să participe și să zică: Domn’le, devenim o prezență în Paris pentru că am dat o mână de ajutor și au reușit oamenii ăștia. Românii de aici vor fi foarte recunoscători!

La parohia mea, de exemplu, erau mulți studenți, sunt și oameni care lucrează în construcții, sunt și arhitecți! Sigur că punem bani de o parte, ne străduim de ani întregi, însă ne mai trebuie ajutor. Dacă am fi avut acum măcar un milion de euro, sunt bunuri pe piață, în proximitatea Parisului, de care ne-am putea apropia, dar nu avem. Ne lipsesc câteva sute de mii! Deocamdată nu am văzut posibilități din România (...). Au fost astfel de gesturi în istoria recentă. S-a luat biserică la Tours, de exemplu, pentru că era o sumă foarte mică și era în centrul istoric, iar Statul Român a putut să dea suma respectivă. S-a cumpărat biserică la Bruxelles, s-a luat centrul eparhial în Italia. Au fost câteva astfel de gesturi din partea Statului Român. Sunt și oameni care au posibilități, în România, cu situație economică și alte posibilități decât noi și ar fi extraordinar să ne susțină“, a spus, la Știri Diaspora, preotul Răzvan Ionescu.

