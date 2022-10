Mai precis, radioul. În situații de urgență, veștile cu privire la cursul evenimentelor circulă cu rapiditate. Știrile de la radio vă vor da informații despre zonele cele mai afectate. De aceea, autoritățile ne sfătuiesc să avem aparat radio cu baterii, cu precizarea că trebuie să împrospătați bateriile/acumulatorii pentru a asigura funcționarea aparatelor la nevoie.

Despre importanța radioului, am discutat cu Răzvan Ioan Dincă, șeful Societății Române de Radiodifuziune.

„De obicei, credem că nu ni se poate întâmpla nimic rău. Iată că a venit un război la graniță. Știți cum s-au activat brusc toți senzorii? Începem să simțim un oarecare tip de amenințare rezultată din faptul că la granița noastră se întâmplă ceva. Trebuie să ai un plan, trebuie să emiți de oriunde. Radioul are credibilitate, iar având credibilitate, omul are nevoie să asculte ce este la radio”, a zis Răzvan Ioan Dincă la DC News și DC News TV.

„Noi am avut o influență asupra oamenilor care intrau în România în timpul acestei crize, asupra refugiaților din Ucraina care veneau aici, am încercat să ne implicăm în proiecte editoriale și sociale în ceea ce privește ajutorarea lor, oferirea de informații relevante pentru ei odată ce intrau pe teritoriul nostru. Radio România este o instituție importantă și în situații critice, dar și în situații mai puțin critice. Am făcut demersurile să emitem în orice tip de situații”, a mai spus Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune.

Răspunsul integral este la minutul 35:30:

Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, a spus cum o să arate radio-ul viitorului.

„O să vedem, în scurt timp, o tendință a radio-urilor din sfera privată care vor încerca să acceseze publicul pe care Radio România îl are. În mod paradoxal, să se ducă spre un public puțin mai în vârstă. Avem mari dubii că publicul tânăr ascultă radio în formula: dă drumul la radio și ascultă aparatul. Deci, oricât te-ai strădui să faci un conținut, dacă device-ul nu te ajută, tinerii tot nu vor asculta. Eu cred foarte mult în radioul la comandă, care va da un tip de conținut pe care îl poți alege. De exemplu, de dimineață, când mă duc la școală cu copiii și îi las la grădiniță, școală, ascult o emisiune dedicată copiilor, ca să le fac trezirea mai plăcută. Când mă întorc, poate sunt interesat de știrile de dimineață, poate am chef să ascult o dezbatere ce se află pe un alt post de radio. E un tip de radio care se poate configura digital de așa natură încât să-ți alegi conținutul în funcție de nevoile tale. Cred eu că acesta esta radio-ul viitorului. Așa va arăta”, a spus Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune.

