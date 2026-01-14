Sindicatul Mureșul o acuză pe Diana Buzoianu de lipsă de transparență în numirea șefului Apelor Române

Sindicatul Mureșul din Apele Române - SMAR, sindicat reprezentativ conform legii la nivelul grupului de unități ANAR, reclamă faptul că Ministerul Mediului le-a ignorat solicitarea de a participa la procedura de evaluare a candidaților pentru funcția de director general al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) și o acuză pe Diana Buzoianu, ministra Mediului, de lipsă de transparență, deși inițial se declarase că la procedura de evaluare pot participa toți cei interesați.

"Noi nu am cerut drept de vot, am cerut doar un rol de observator"

"În acest context, așa cum se poate vedea în solicitarea noastră făcută public, noi nu am cerut drept de vot, nu am cerut să influențăm rezultatul. Am cerut doar un rol de observator al procesului de selecție și al proiectelor candidaților, din convingerea că implicarea organizațiilor sindicale este esențială într-un proces care va decide nu doar conducerea instituției pe componenta ei tehnică, ci și pe elementele care țin de climatul și condițiile de muncă, evoluția veniturilor și a carierei angajaților din ape, direcțiile de dezvoltare și viitorul angajaților. Asta mai ales în aceste vremuri tulburi în care cei care muncesc sunt priviți ca inamici nu ca resursă generatoare de plus valoare.

Avem în continuare convingerea că angajații din Apele Române reprezintă cea mai importantă resursă a acestei instituții, chiar dacă este foarte prost plătită, subdimensionată și fără respect tratată.

Toate acestea se întâmplă în timp ce ministrul Diana Buzoianu clamează permanent public „transparență” și "deschidere".

SMAR: Aceasta nu este transparență!

Solicitarea noastră a fost ignorată. Fără răspuns. Fără explicații. Aceasta nu este transparență. Este pseudo-transparență: se vorbește despre deschidere, dar se exclud și din acest proces exact actorii care reprezintă oamenii din sistem.

Prezența unei organizații sindicale nu ar fi vizat evaluarea strict tehnică a candidaților – aspect care aparține comisiei de specialitate, pentru a cărei componență salutăm propunerile ministerului, noi am fi fost foarte atenți în schimb la ceea ce lipsește frecvent din astfel de proceduri: perspectiva asupra managementului, viziunea privind resursele umane, politica de salarizare, relațiile și condițiile de muncă avute în vedere, direcțiile reale de dezvoltare instituțională, impactul deciziilor asupra angajaților și structurilor din domeniul gospodăririi apelor din România.

Prezența sindicatului nu ar fi împiedicat o selecție corectă, nu ar fi „încurcat” lucrurile, dimpotrivă, ar fi oferit un plus de legitimitate, echilibru și credibilitate.

Șeful Apelor Române, deja ales?

Transparența nu înseamnă doar anunțuri publice, comunicate formulate frumos și poze aranjate. Transparența reală înseamnă includere, dialog serios și asumare responsabilă.

Când ceri încredere în decizii, dar refuzi prezența celor care reprezintă angajații, nu construiești un proces deschis. Mimezi transparență.

Sindicatul Mureșul va continua să militeze pentru un management profesionist în Apele Române, corect și orientat către oameni. Iar, ori de câte ori va fi nevoie, vom denunța public în continuare orice formă de transparență mimată, prilejuri frumos ambalate, inventate eventual doar de a alege alesul dinaintea derulării procedurii stabilit", transmite Sindicatul Mureșul din Apele Române - SMAR într-un comunicat de presă.

Reamintim că fostul director general de la Apele Române, Florin Ghiţă, și-a dat demisia de onoare după criza de la barajul Paltinu.