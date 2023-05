Simona Pătruleasa, secrete de frumusețe: Eu fără astea nu funcționez. Am frigiderul plin

Marți seara, la Palatul Pralamentului, a avut loc Gala Atipic Beauty 2023, un eveniment cu totul inedit, care își propune de zece ani să arate în ce constă, cu adevărat, frumusețea. Mai multe persoane cu dizabilități au defilat pe podium la evenimentul susținut și prezentat de Andreea Marin. Am întâlnit-o acolo și pe Simona Pătruleasa, care a strălucit într-o rochie neagră și cu un look perfect pus la punct, dar pentru care îndrăgita prezentatoare de știri spune că nu a muncit foarte mult.

„O știu pe Andreea de foarte mulți ani, nici nu mai știu de când, și când mi-a spus că face din nou acest eveniment, care este o tradiție, sunt deja 10 ani de când Andreea se ocupă și organizează un astfel de eveniment, am spus că indiferent de cât de ocupată sunt cu temele fiicei mele o să-mi fac timp și o să mă alătur.”, a spus Simona Pătruleasa, în exclusivitate pentru Spectacola.

Cât timp îi ia să se pregătească pentru un eveniment

Simona Pătruleasa a reușit să arate impecabil în doar zece minute, după cum ne-a spus chiar ea. Stilul de viață alert, unde trebuie să îmbine cât mai bine viața profesională cu cea de familie a determinat-o pe aceasta, în timp, să învețe să-și desfășoare toate activitățile contra timp, lucru care pare că îi iese de minune.

„Look-ul din seara asta a durat 10 minute. Înainte să mă machiez am stat cu niște patch-uri la ochi luate din frigider, am făcut curățenie prin casă, pentru că am plecat la serviciu și am lăsat totul la punct, m-am mai uitat puțin și pe temele lui Ingrid la geografie, după care m-am apucat de machiaj, care a durat 10 minute, două minute îmbrăcatul, am trecut pe la serviciu, m-a făcut la păr o colegă în cinci minute, deci foarte repede m-am pregătit.”, ne-a mai spus ea.

