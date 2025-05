Simion și Nicușor Dan, în aceeași bancă. Chirieac a explicat ce înseamnă această imagine pentru România / video

George Simion și Nicușor Dan, candidați la alegerile prezidențiale, au ajuns la Congresul Blocului Național Sindical. Cei doi, contracandidați foarte înverșunați până mai ieri, în aceste momente, se află în aceeași bancă. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această imagine.

„Iată ce înseamnă civilizație, democrație, occidentalism, capitalism liberal... Ce vreți ceva mai frumos decât atât? De o parte și de alta: suveranismul și progresismul în aceeași bancă, ceea ce arată că în România se poate.



În alte state sunt lupte la baionetă. În România, cei doi stau frumos unul lângă altul, împreună pentru propășirea țării”, a spus Bogdan Chirieac.

Cum se va desfășura discursul celor doi

Bogdan Chirieac estimează că discursul celor doi va fi civilizat, deoarece ambii au nevoie să atragă noi susținători. El a remarcat atenția și moderația din discursurile recente ale celor doi contracandidați.

„Eu cred că discursul celor doi va fi civilizat, fiindcă fiecare dintre ei are nevoie să atragă. Domnul Simion are nevoie de încă 10% față de ce a obținut și domnul Nicușor Dan, la rândul său, are nevoie de 30%. Deci, fiecare cu grijă, cu atenție... Ați văzut ce discursuri frumoase au avut ieri, inclusiv domnul Dan care a liniștit piața financiară care o luase razna...”, a spus Bogdan Chirieac.

George Simion, agitat?

Întrebat dacă George Simion pare puțin agitat, analistul politic a răspuns că agitația lui George Simion ar putea fi cauzată de oboseala acumulată din campanie, în timp ce calmul excesiv al lui Nicușor Dan amintește de pasivitatea lui Klaus Iohannis. El a subliniat că alegerea între suveranism și progresism aparține poporului, care are alternative clare.

„Ce să spun? O fi omul obosit după atâtea călătorii. Cum a câștigat alegerile, duminică, a și luat avionul de Viena, s-a întors luni dimineața, a plecat la Alba Iulia. Mă gândesc că e și turat la maximum. Pe de altă parte, nici liniștea domnului Nicușor Dan nu e în regulă că ne aduce aminte prea mult de domnul președinte Klaus Iohannis. Nici nu știi cum e mai bine: mai agitat precum Traian Băsescu sau static, așa ca un ficus, ca domnul Klaus Iohannis.



Alegem... Ce vrea poporul. Are de unde alege. E totul în regulă, e perfect. Avem două curente ideologice majore în lume, în acest moment, suveranism și progresism. Doar alegeți!”, a spus Bogdan Chirieac.

Antiteza Nicușor Dan - George Simion

Întrebat cum vede antiteza dintre cei doi contracandidați – Nicușor Dan care se chinuie să convingă cât mai multe partide să îl susțină și George Simion care spune că nu vrea să se asocieze cu niciun partid și merge pe mâna poporului – analistul politic a răspuns că este ideologia lui Călin Georgescu, care propune conducerea țării fără partide politice.



„Păi nu este ideologia domnului Călin Georgescu care nu mai vrea să conducă țara cu partidele politice și vrea să le conducă direct cu poporul? E chiar noua strategie politică. Eu nu știu cum se face asta, probabil că vom afla... sau nu.

Acum, din punct de vedere absolut pragmatic, să știți că nici atacul asupra angajaților la stat, al lui Simion, nu a fost întâmplător fiindcă există multă frustrare printre cei de la privat, vizavi de angajații de la stat. Ăsta este adevărul și probabil că a țintit 5 milioane de alegători cu prețul a 500.000 care nu îl vor vota”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News