"Sigur se găsește cineva care să te jignească". Crina Abrudan, sătulă să fie întrebată de ce nu are copii la 45 de ani: "Este un subiect sensibil"

Crina Abrudan și fostul fotbalist Gabi Popescu sunt împreună de 15 ani, iar în urmă cu 6 ani deveneau oficial soț și soție. Cei doi nu au copii, iar întrebările care se învârt în jurul acestui subiect au început să o obosească pe fosta prezentatoare tv.

"Nu-mi place să mă întrebe lumea de ce nu am un copil și dacă îmi doresc să am un copil și de ce nu am făcut un copil și așa mai departe. Este un subiect pe care nu vreau să-l abordez pentru că este foarte sensibil.

În primul rând consider că este o problemă, e un subiect delicat și foarte personal, adică e un subiect pe care trebuie să-l discute oamenii ăia doi ei între ei, nu cu mama, nu cu tata, nu cu frate, nu cu soră și nu cu publicul și cu lumea.

Iar în ultima vreme am văzut că este un subiect atât de sensibil încât orice răspuns ai da la această întrebare sigur se găsește cineva care să te jignească, să te înțepe, care să te judece și atunci e mai bine să nu abordez acest subiect, pentru că e mai bine să fiu eu liniștită și să nu mă supere nimeni și nimic", a declarat Crina Abrudan pentru unica.ro.

"Cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii"

În urmă cu doar câteva luni, Delia Matache a fost în atenția publicului pe aceeași temă, după ce a spus de ce nu își dorește copii. Subiectul a creat o mulțime de controverse.

"De ce nu fac copii? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii pentru că toată lumea face și suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți, adică ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, este plină planeta de noi și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău. Consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm”, a spus Delia pe TikTok.

"Nu! De ce să fac? Încă unul? Nu, frate, lasă să nu fie. Dar nu stau eu așa bine fără stres? Dar nu stau eu așa bine fără obligații?” a mai spus artista.

"Eu vorbesc despre ce simt acum, azi. E posibil ca peste o lună, două să am altă părere despre ce aș vrea sau nu să fac. În momentul ăsta asta simt acum și probabil, alimentată de extra mega multe întrebări voi răspunde mai ironic și mai acid, dar mă pot răzgândi oricând, ăsta ar fi cel mai mare troll. Da, nu, glumesc, nu e troll, dar cum era vorba aia că doar proștii, boii sunt consecvenți", a spus Delia ulterior.

Vezi și: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, mărturisiri surpriză: A fost judecată greșit. Vrea copii. Eu știu mai bine

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News