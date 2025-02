Și Vladimir Putin vrea acum acord cu SUA în domeniul pământurilor rare. "Avem cu siguranţă mult mai multe resurse de acest tip decât Ucraina"

Și Vladimir Putin vrea acorduri cu SUA în domeniul aluminiului şi al pământurilor rare. Se întâmplă după ce Ucraina a anunțat că va semna acordul cu SUA privind exploatarea zăcămintelor minerale rare ucrainene.

Acum, preşedintele Rusiei a oferit SUA posibilitatea explorării în comun a zăcămintelor de metale de pământuri rare ale ţării sale, precum şi furnizarea de aluminiu pe piaţa internă a SUA, în cadrul unui viitor acord economic, relatează Agerpres, citând Reuters.

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat anterior că vor avea loc "tranzacţii majore de dezvoltare economică cu Rusia". La două ore după declaraţia lui Trump, Putin a prezidat o reuniune cu miniştrii şi consilierii săi economici pe tema metalelor din pământuri rare.



"Suntem, de altfel, pregătiţi să oferim (proiecte comune cu) partenerii noştri americani, iar când spun 'parteneri', mă refer nu doar la structuri administrative şi guvernamentale, ci şi la companii, dacă acestea sunt interesate să lucrăm împreună", a declarat Putin la televiziunea de stat după întâlnire.

Vladimir Putin: avem cu siguranţă mult mai multe resurse de acest tip decât Ucraina





"Vreau să subliniez că avem cu siguranţă mult mai multe resurse de acest tip decât Ucraina", a adăugat Putin. El a menţionat că un potenţial acord SUA-Ucraina privind metalele rare nu reprezintă o preocupare pentru Rusia.



Conform datelor U.S. Geological Survey, Rusia deţine a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, după China, Brazilia, India şi Australia. Rezervele Rusiei sunt estimate la 3,8 milioane de tone metrice.



Metalele din pământuri rare sunt utilizate la fabricarea magneţilor care transformă energia în mişcare pentru vehicule electrice, telefoane mobile, sisteme de rachete şi alte dispozitive electronice. Rusia extrage doar 2.500 de tone de concentrat pe an şi nu are capacitatea necesară pentru prelucrare.



Putin a declarat că potenţialele acorduri de explorare a metalelor din pământuri rare ar putea fi extinse şi la zăcăminte de pe teritoriul din estul Ucrainei, pe care Rusia îl controlează după trei ani de acţiuni militare.



El a menţionat că societăţile ruseşti ar putea furniza, de asemenea, până la 2 milioane de tone de aluminiu pe piaţa americană anual, dacă aceasta se redeschide. Rusia obişnuia să furnizeze până la 15% din importurile americane de aluminiu înainte de introducerea taxelor prohibitive în 2023.



În plus, preşedintele rus a sugerat că Rusia şi SUA ar putea lucra împreună la generarea de energie hidroelectrică şi la producţia de aluminiu în regiunea Krasnoiarsk din Siberia, unde îşi are sediul cel mai mare producător de aluminiu din Rusia, Rusal.

Putin estimează investiții de 15 miliarde de dolari





"Ceea ce este cel mai important, în opinia mea, este că am putea lua în considerare colaborarea cu companii americane în acest domeniu", a spus Putin. El a estimat investiţiile potenţiale în acest proiect la 15 miliarde de dolari.



De asemenea, Putin a adăugat că proiectele comune ar putea fi extinse şi la sectorul energetic şi că unele companii ruseşti şi americane sunt deja în contact, dar nu a oferit detalii.



Într-o transcriere postată de Kremlin, Putin a declarat că pământurile rare sunt un sector prioritar pentru dezvoltarea economică şi competitivitatea Rusiei. Guvernul a încercat să "stimuleze potenţialul industriei naţionale", de la extracţie la "fabricarea de produse finite de înaltă tehnologie". "Pe baza rezultatelor proiectului naţional, volumul producţiei de astfel de bunuri ar trebui să crească de câteva ori", a spus el.

