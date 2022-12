Sfaturile Papei Francisc, într-un interviu memorabil de Crăciun: Cu toții suntem păcătoși, dar corupți nu. Corupția îți putrezește sufletul

”Crăciunul pe care mi l-aș dori” a fost intitulat interviul pe care Papa Francisc l-a acordat postului de televiziune italian, Canale 5. Sfântul Părinte a vorbit despre războiul din Ucraina menționându-i pe ”negustorii morții”: ”Mai sunt Siria, Myanmar, Africa: trăim un război mondial fragmentat”, a spus Papa Francisc.

”Trebuie să luptăm împotriva indiferenței”, a adăugat el, insistând și pe rolul politicii: ”Toți suntem păcătoși, păcătoși da, dar niciodată corupți. Astăzi alunecăm de la păcat la corupție, așa că nu trebuie să o tolerăm”.

În finalul interviului, Papa Francisc a transmis un gând pentru copii și mai ales pentru bătrâni: ”Mângâiați pe cei bătrâni și mângâiați pe copii. Tandrețea bătrânilor și tandrețea copiilor".

Papa Francisc, despre războaie: ”Suntem nebuni”

”Războiul distruge. Uneori mă gândesc la mame și la poștașul care le bate la ușă: ”Doamnă, o scrisoare pentru dumneavoastră. Doamnă, avem onoarea să spunem că sunteți mama unui erou”. Da, a rămas doar acea scrisoare de la acel fiu către mamă. Războiul este o nebunie, el distruge întotdeauna. O agresiune duce la alta, și alta, și alta.... și distrugerea devine ca un joc. Comerțul cu arme.... Industria armelor, o industrie care în loc să avanseze omenirea face lucruri pentru a o distruge. Suntem nebuni. Am primit în audiență mulți copii din Ucraina. Niciunul nu zâmbea, niciunul! Te salută dar niciunul nu putea zâmbi. Cine știe ce au văzut acei copii...", a declarat în interviu, Sfântul Părinte.

Papa Francisc, despre repercursiunile economice ale războaielor și indiferența oamenilor

"Acestea sunt efectele războiului, nu-i așa? Prețurile zboară, obiectivitatea se pierde. Nu poți face nimic pentru că totul este conectat. Sunt țări, și mă gândesc la Yemen, unde există riscul de a muri de foame, mai ales copiii. Îmi amintesc odată o doamnă care luptase în al Doilea Război Mondial, am cunoscut-o la Buenos Aires, avusese doi copii si soțul ei murise pe front, iar când mi-a vorbit mi-a rămas în inimă această expresie: 'ne era foame,am făcut foamete'. Nici tu, nici eu nu știm ce a fost sau ce este foamea. O să știm, poate? Sunt mulți oameni care deja încep să știe ce este foamea.

Mai este un lucru care mă preocupă: indiferența. Mă uit în altă parte, mă spăl pe mâini, nu este problema mea. Însă problema este a tuturor. Sunt oameni care mor de foame. Trebuie să fim conștienți de acest moment istoric, de sărăcie. Măcar sărbătorim Nașterea Domnului pentru că Nașterea Domnului este un lucru frumos, este un mesaj frumos. Vrem să petrecem, dar să petrecem cu o oarecare moderație”, a mai spus Papa Francisc.

Papa Francisc despre corupție

”Suntem cu toții păcătoși. Toți: tu, eu și noi toți. Și trebuie să cerem Domnului iertare în fiecare zi pentru greșelile noastre. Păcătos da, niciodată corupt. Astăzi alunecăm de la păcat la corupție, așa că nu trebuie să tolerăm acest lucru. De ce, cu nevoia care există în Europa pentru atâtea lucruri, acești oameni care sunt în administrație alunecă astfel în corupție? Pentru că ei sunt slabi. Da, da slabi. Și eu sunt slab, suntem cu toții slabi. Fiecare are punctul lui slab, să spunem, personalitatea: unul pentru că este un mincinos, unul are puțină mânie, unul are un caracter prost. Fiecare are al lui. Păcătos da, dar niciodată corupt. Corupt,nu. Ceea ce îmi arăți este o stricăciune, nu este un păcat. Este mai rău pentru că.... corupția îți putrezește sufletul”, a spus Papa Francisc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News