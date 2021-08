"Din istoria recentă aș vrea să vă prezint astăzi amfitrioana emisiunii Acces dinrect. De remarcat potrivirea roz siclam dar și ursulețul părăsit sub pat. *clic pe poza pentru detalii.



"omul poate fi scos din sat dar satul din om niciodată"", a scris Șerban Huidu pe pagina de Facebook.

Val de critici la adresa lui Șerban Huidu

- "Unde era ascuns expertul în modă! Ai stat mult în soare…. ai insolație!"

- "Si tocmai tu te-ai găsit să comentezi. Trist!"

- "De ce va criticați colegii? Invidie cumva?"

- "Cu ce anume te-a deranjat pe tine aceasta femeie de o critici? Ți-au murit fanii și vrei să faci alții pe spatele altuia? Vezi-ti de treaba ta! Fiecare se îmbracă cum vrea și face ce îi place!"

- "Ursulețul de sub pat a fost probabil aruncat cu dragoste din mânuța unui pui de om ce aceasta femeie la purtat in burta. Adică a dat viață, egal ce face și cu ce se ocupa o femeie, important e că a făcut ceva benefic. Nu mai fi răutăcios, asta îți umbrește propria fericire și mi denotă că ai niște frustrări ce nu-ți dau voie sa fii fericit"

- "Nu este ursuleț, sunt încălțări! Eu prima data am văzut o țestoasă"

- "Fix tu te-ai trezit să critici. In locul tău m-aș muta în fundul pădurii, nu mi-aș mai arăta fața pe rețelele de socializare și mai ales și la televizor. Sper că nu dormi bine noaptea"

- "Satul a dat societății oameni de mare valoare! Iar înțelepciunea și bunul simț, tot la sat s-au născut! Multora le lipsesc! Probabil pentru că-s născuți prin alte locuri! Cât despre postare, un singur cuvânt să nu fac risipă inutilă: Josnic..."

- "Comentariul tău la fotografie denotă prostie și incultură. Oamenii de la sat aveau bun simț și educație. Dacă nu salutam un om pe stradă, bunicul mă certa. "Da' nu-l cunosc. De ce să-l salut?" întrebam eu."Pentru că el te cunoaște. Îți știe familia. Și dacă nu saluți, dai dovadă de proastă creștere", îmi răspundea el. Se vede că nu ai fost la sat. Se vede că ai trăit în mahala. Și de asta ai făcut o asemenea confuzie. Căci, poți scoate un om din mahala, dar nu poți scoate mahalaua din om"

- "Îți dai seama ce are sub canapea? Un ursuleț! Ar fi fost de-a dreptul trist să aibă casa lună, fără jucării prin jur, ar fi însemnat că acei copii nu se joacă! Care e critica? Că are ruj roz?"

- "Șerban Huidu, nu mai ești relevant in materie de formator de opinii. Oricât de simpatică sau antipatica e madama din poza, tu nu vei mai redeveni niciodată simpatic pentru public. Chiar dacă nu vrei să accepți, asta e realitatea"