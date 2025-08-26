Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol

CITEȘTE ȘI - Incendiu la Dragonul Roșu, lângă București. Update: O hală, parțial prăbușită / S-a emis mesaj Ro-Alert / video

Potrivit autorităților care au intervenit la fața locului, focul s-a propagat pe o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați și a afectat o hală de depozitare, care s-a prăbușit parțial.

Din fericire nu au existat victime, dar locuitorii din zonă au primit mesaje Ro-Alert de avertizare în legătură cu degajările mari de fum.

O imagine pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), cu o icoană a Mântuitorului, parțial arsă, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva a fost vorba de un semn divin. În imaginea de mai jos se poate observa cum focul a ars și topit partea din stânga a icoanei, dar deteriorarea acesteia s-a oprit fix în zona în care începea aura Lui Iisus Hristos.

La incendiul de la Complexul Comercial Dragonul Roșu au fost detașate 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

Foto: ISU

