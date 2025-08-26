Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Incendiu la Dragonul Roșu, lângă București. Update: Primele imagini / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: ISU
Foto: ISU

Un incendiu a izbucnit, marți seară, la Complexul Comercial Dragonul Roșu.

Update:

Arderea se manifestă generalizat, structura clădirii s-a prăbușit parțial.

Update:

Se acționează pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor la care este pericol de extindere. Nu sunt victime. 

Update:

Vă prezentăm primele imagini de la intervenția pompierilor la incendiul de la Dragonul Roșu.

Știrea inițială:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) transmite faptul că un incendiu a izbucnit, marți seară, la Complexul Comercial Dragonul Roșu din apropierea Bucureștiului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date“, a transmis ISU.

26 aug 2025, 20:52
