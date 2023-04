Semifinalele Champions League 2023: program, avancronici și cote

Programul semifinalelor este următorul: 9 mai, de la ora 22:00: Real Madrid - Manchester City (returul se va disputa pe 17 mai) 10 mai, de la ora 22:00: AC Milan - Inter Milano (returul se va disputa pe 16 mai)Real Madrid - Manchester City e capul de afiș

Confruntarea dintre Real Madrid și Manchester City este capul de afiș al semifinalelor Champions League. Un duel care ar fi putut fi oricând o finală de Champions League, având în vedere valoarea și forța financiară a celor două echipe. Real Madrid este echipa care a câștigat de cele mai multe ori în istorie trofeul Champions League, de 14 ori. În schimb, City nu a câștigat niciodată trofeul, iar cel mai bun rezultat a fost finala pierdută contra celor de la Chelsea.

City mizează însă în acest sezon pe forța ofensivă, în special pe Erling Haaland, golgheterul Champions League cu 12 reușite. De partea cealaltă, Vinicius este cel mai bun marcator de la Real Madrid, cu 6 goluri. Potrivit Transfermarkt, Manchester City are un lot evaluat la 1.05 miliarde de euro, în timp ce valoarea estimată a jucătorilor de la Real Madrid este de 860 de milioane de euro.

Pentru a ajunge în semifinale, Manchester City a câștigat fără probleme grupa din care au mai făcut parte Borussia Dortmund, Sevilla și FC Copenhaga. Apoi în optimi a trecut fără probleme de Leipzig, iar în sferturile de finală a eliminat-o pe Bayern Munchen. În schimb, Real Madrid a terminat pe primul loc într-o grupă cu Leipzig, Șahtior și Celtic. Apoi a învins-o în dublă manșă pe Liverpool, pentru ca în sferturi să aibă un nou duel britanic cu Chelsea, pe care l-a câștigat fără emoții.

La casele de pariuri sportive, Manchester City are cota 1.33 să se califice în finală, în timp ce Real Madrid are cota 3.20. În ce privește partida tur, Real Madrid are cota 3.00 să se impună, egalul are cota 3.55, iar succesul celor de la Manchester City are cota 2.25. În ce privește pariurile pe goluri, selecția Peste 2.5 are cota 1.72, iar cea Sub 2.5 goluri are cota 2.10. De altfel, confruntarea dintre Manchester City și Real pune față în față primele două favorite la câștigarea trofeului. City are cota 1.66 să devină învingătoare, iar Real Madrid are cota 4.50. Inter are cota 7.50, iar AC Milan are 9.00.

AC Milan - Inter Milano, duel sută la sută italian

În cealaltă semifinală se întâlnesc două echipe din Lombardia. Marile rivale din Milano vor lupta pentru un loc în finala Champions League. AC Milan a câștigat de șapte ori în istorie trofeul, ultima dată în 2007. Inter, în schimb, a câștigat trofeul de trei ori în istorie, ultima dată în 2010, după ce a învins-o pe Bayern Munchen.

AC Milan, campioana sezonului precedent din Serie A, are un lot evaluat la 547 de milioane de euro, în timp ce Inter Milano la 534 de milioane de euro. Pentru a ajunge în această fază a competiției, AC Milan a terminat pe locul secund într-o grupă cu Chelsea, Red Bull Salzburg și Dinamo Zagreb. Apoi a eliminat-o pe Tottenham și a trecut de Napoli în sferturi. În schimb, Inter Milano a fost a doua într-o grupă cu Bayern Munchen, FC Barcelona și Viktoria Plzen. Ulterior a învins-o pe FC Porto în optimi și a trecut de Benfica în sferturile de finală.

Cele două echipe se cunosc foarte bine, iar Inter a câștigat ultimele două partide disputate în acest an: 3-0 în Supercupa și 1-0 în Serie A. AC Milan a învins-o ultima dată pe Inter Milano în septembrie 2022, scor 3-2.

Bookmakerii o văd favorită pe Inter Milano și îi oferă cota 1.75 la calificare. În schimb, rivala AC Milan are cota 2.00 să ajungă în finala competiției. În ce privește partida tur, AC Milan are cota 2.65 să câștige, egalul are cota 3.10, în timp ce succesul lui Inter Milano are cota 2.80.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

