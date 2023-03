Selly, acuzat de părinții Smarandei că "le strică fata"

După despărţirea de prima iubită, la 16 ani, Selly și-a îndreptat atenția către colega lui de clasă, Smaranda. Cei doi sunt împreună încă de pe vremea când locuiau în Craiova. Relația lor s-a oficializat în timp iar celebrul vlogger și iubita lui locuiesc în București, însă părinții Smarandei nu au primit foarte bine vestea mutării fiicei lor.

Părinţii Smarandei nu cred în viitorul fiicei lor alături de Selly

Părinții Smarandei nu au fost foarte convinși de faptul că relaţia celor doi tineri este una de bun augur, ba chiar credeau că Selly ar fi o influenţă negativă pentru fiica lor, în prezent studentă la Medicină. Inițial aceștia s-au opus vehement cu privire la o eventuală mutare a Smarandei în București. Credeau că din cauza lui și a filmărilor lui constante, aceasta nu va putea să învețe pentru facultate.

„Eu am avut mari emoții când ne-am mutat în București împreună. Ai mei nu au fost de acord, la început. Îmi spuneau că el o să filmeze foarte mult de acasă și că nu o să pot să învăț. Că o să am mari probleme, că dacă o să am restanțe… Ai mei sunt obișnuiți cu mine să învăț foarte mult, că așa a fost întotdeauna. Le era frică să nu mă las pe tânjeală.”, a spus Smaranda, potrivit substantial.ro.

