Segment din A7, scos la licitație

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat că proiectul de construcție a autostrăzii Buzău - Focșani intră în faza de licitație.

Tronsonul 1 va avea 4,6 km între Buzău și Vadu Pașii, iar tronsonul 4 - 10, 94 km între Mândrești Munteni și Focșani Nord.

Autostrada Buzău-Focșani este una din secțiunile Autostrăzii Moldova (A7) și face parte din Coridorul 3 – București – Regiunea NE (Moldova) (OR3). Cele două tronsoane scoase la licitație vor fi construite în 20 de luni de la data semnării contractului cu finanțare prin PNRR.

Tronsonul 2 are 30,8 km între Vadu Pașii și Râmnicu Sărat, iar tronsonul 3 are 36,1 km între Râmnicu Sărat și Mândrești Munteni. Proiect al Autostrăzii Buzău- Focșani are valoare de 7,26 miliarde de lei (inclusiv TVA), este finanțat prin PNRR și este prevăzut în Master Planul de Transport General. La finalizarea lucrărilor, Autostrada Buzău – Focșani (al doilea segment al Autostrăzii Moldova) va avea o lungime de 82,44 de km.

Încă un segment în licitație

Un alt segment al viitoarei Autostrăzi Moldova se află în procedură de licitație pentru adjudecarea lucrării. Acesta va lega Ploieștiul de Buzău. Sectorul Ploieşti-Buzău va avea 63 de kilometri lungime, 6 noduri rutiere, 160 de ha de perdele forestiere, 42 de poduri + pasaje şi 4 spaţii de servicii, dotate şi cu staţii de încărcare electrice.

Construirea autostrăzii va genera o dezvoltare economică importantă a Munteniei și a Moldovei, prin atragerea de investitori, și, implicit, va duce la reducerea tuturor decalajelor dintre această zonă a țării și Transilvania. Autostrada A 7 se va întinde la Ploiești până la Pașcani, iar o secțiune din aceasta este deja deschisă. Este vorba despre o porțiune de 16 km din centura orașului Bacău, care se suprapune cu traseul autostrazii A7. Drumul de mare viteză ce va lega Capitala de Moldova va avea o lungime totală de circa 340 de km. Pe un traseu paralel cu actualul DN 2 B, autostrada va porni din A3 București-Ploiești, va avea noduri rutiere conectate la infrastructura deja existentă, pasaje, poduri, perdele forestiere și parcări.

