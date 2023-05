Șeful Curții Supreme din Ucraina ar fi fost prins în timp ce lua mită 3 milioane de dolari - Foto

'NABU și SAP au expus corupția pe scară largă din cadrul Curții Supreme, în special o schemă de obținere a unor avantaje necuvenite de către conducerea și judecătorii Curții Supreme', au declarat cele două instituții anticorupție pe Facebook.

Mai mult, NABU și SAP au publicat o poză cu pachete de bancnote pe o canapea, menționând că vor publica detalii ulterior.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has accused the head of the Supreme Court of Ukraine, Vsevolod Kniaziev, of receiving a large bribe.



The Ukrainian media reported that the chairman of the Supreme Court had been detained while taking a bribe of $2.7 million. pic.twitter.com/jyzjtvyRm5