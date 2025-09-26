Şefii ANPC cercetaţi penal de DNA vor reveni în funcţii

Cei doi au fost puşi de DNA sub control judiciar în urmă cu o săptămână, cu interdicţia de a-şi exercita funcţiile, însă judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au eliminat această interdicţie.

"Admite, în parte, plângerea formulată de inculpatul Hotca Sebastian-Ioan împotriva ordonanţei nr. 19/18/P/2025, din data de 19.09.2025, a DNA - Serviciul Teritorial Timişoara, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar. Dispune încetarea obligaţiei de a nu desfăşura activitatea/atribuţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte al ANPC, în exercitarea căreia se reţine că a comis infracţiunea. Definitivă", se arată în decizia instanţei, care este identică cu cea în cazul lui Anghel-Silviu Paul.

Sebastian Ioan Hotca şi Anghel-Silviu Paul sunt cercetaţi penal de DNA în dosarul în care este acuzat şi Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Conform DNA, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, la data faptelor şi în prezent vicepreşedinte al ANPC cu atribuţii de preşedinte, la instigarea lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, ar fi dispus mutarea temporară a unei persoane din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin într-o altă funcţie de conducere în cadrul ANPC prin încălcarea dispoziţiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

"Cu toate că ocupase funcţia de comisar-şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (2 octombrie - 29 noiembrie 2024), o lună (2 decembrie - 31 decembrie 2024), şase luni (9 ianuarie 2025 - 8 iulie 2025) din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul ANPC", arată anchetatorii.

În fapt, procurorii spun că mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici spre a servi intereselor acestora.

"Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Paul Silviu Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul instituţiei, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să rămână în concediul pentru creşterea copilului", menţionează DNA.

Ulterior, la data de 8 septembrie, Constantin-Flavius Nedelcea, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanţi, în scopul îngreunării cercetărilor, mai precizează anchetatorii.