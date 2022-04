Secretarul general al ONU cere „un armistițiu umanitar” pentru Paștele ortodox

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat ofensiva rusă în estul Ucrainei și a cerut părților să înceteze luptele pentru o „pauză umanitară” de patru zile , cu ocazia Paștelui Ortodox, potrivit Rainews.

„Cer o pauză umanitară de 4 zile pentru Săptămâna Mare”, de joi până duminică, „pentru a permite deschiderea unei serii de coridoare umanitare” în Ucraina.

Secretarul general al ONU a observat apoi că „anul acesta Săptămâna Sfântă Ortodoxă este sărbătorită sub norul unui război care reprezintă negarea totală a mesajului de Paște. În loc să sărbătorească o nouă viață, acest Paște coincide cu o ofensivă rusă în estul Ucraina”.

Guterres a subliniat apoi că pauza umanitară va oferi condițiile necesare pentru satisfacerea a două lucruri imperative și cruciale: „Trecerea în siguranță a tuturor civililor dispuși să părăsească zonele de confruntare actuală și așteptată, în coordonare cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii, precum și cu livrarea în siguranță a ajutorului umanitar care salvează vieți oamenilor din zonele cele mai afectate, cum ar fi Mariupol, Herson, Donețk și Luhansk ”.

