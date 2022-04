Război Rusia - Ucraina. Mesajele ascunse ale lui Lavrov și Șoigu. Chirieac: Are dreptate/ Diaconescu: Semnal către Occident

Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, după interviul acordat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în engleză, pentru presa din India, că scopul apariției este reprezentant de dorința celor de la Kremlin, în frunte cu Vladimir Putin, de a scăpa - dacă se poate - nevătămați din aventura în care au intrat. Nevătămați însemnând că vor suferi oprobiul internațional, vor fi interziși că, după Bucha, nu mai pot fi primiți nicăieri. Festivalul s-a terminat. E o disperare reală a Kremlinului, pentru că s-a dovedit că, din punct de vedere tehnologic, sunt la jumătatea secolului XX, deci militar nu au valoare. Rusia, care și-a făcut loc înapoi la masa de superputere prin forță militară, nu are valoare prin trupele convenționale. Mai are doar armamentul nuclear despre care știți bine ce înseamnă.”

Oligarhii și echilibrul lui Putin

Bogdan Chirieac a vorbit și despre sancțiunile care au lovit oligarhii ruși, care plătesc ”administrație, servicii secrete, armată în Moscova”. ”Toți oligarhii au fost alungați. E o diferență mare, pentru că oligarhi are și Turcia, dar ei stau în Turcia. Oligarhii ruși stau de la Londra la New York. Problema este că oligarhii sunt foarte jenați în business-urile lor de ceea ce a făcut Putin. Se poate ridica un val pentru o schimbare la Moscova. Acum, să fie foarte clar, în locul lui Putin nu va veni un Biden, ci tot un Putin cu o față umană”.

Pe lângă Serghei Lavrov, și-a făcut apariția în spațiul public și ministrul Apărării, Serghei Șoigu, care spune că SUA și țările occidentale fac tot posibilul ca operațiunea militară din Ucraina să dureze cât mai mult, pasând vina continuării războiului.

Forța și mânia lumii libere ajută Ucraina

”Într-un fel Șoigu, care văd că revine din morți - unii spun că el ar orchestra schimbarea lui Putin - are dreptate. Fără sprijin occidental, Ucraina era zdrobită sub șenilele tancurilor rusești. Occidentul procedează cu multă înțelepciune, a oferit arme ofensive și, cu aceste arme, Ucraina a reușit să țină în loc Armata Roșie, să o facă praf. Rusia are mai multe tancuri în Ucraina decât are Franța tancuri în total, deci este un dezastru. Da, sunt forța și mânia lumii libere, care ajută Ucraina în acest moment împotriva unor demenți care s-au trezit înapoi în 1939, fără doar și poate. Șoigu cred că spune asta și ca să-i facă o plăcere lui Putin.” a spus analistul politic.

Vor reluarea dialogului cu Occidentul?

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, afirmă că ieșirile celor doi și declarațiilor lor ”reprezintă un mesaj către lumea occidentală, și nu de amenințare, ci de reluare a dialogului, pentru că s-a prăbușit interesul occidentalilor după crimele genocidale, nu mai vrea nimeni să intermedieze, motiv pentru care Lavrov, care era ”brokerul”, avea nișa de dialog în zona occidentală și purta mesajul ”corect” către Putin, iese și spune că au și ei o comisie care verifică atrocitățile, urmat de Șoigu care transmite că ați plecat degeaba de la masa negocierilor. Ei încearcă pe principiul polițistul bun- polițistul rău să spună că ce s-a întâmplat în Ucraina nu este un genocid, ci un contra răspuns, iar Șoigu transmite că de acest răspuns sunteți și voi vinovați, deci întoarceți-vă la dialog ca așa ceva să nu se mai întâmple”.

