Seceta a afectat aproape 400.000 de hectare înn România. Situația la zi

Seceta din România a afectat o suprafață importantă de teren arabil.

”Situația suprafețelor calamitate pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, la data de 19 august 2022.

Suprafața totală afectată de secetă este de 386.900 ha, comunicată până la această dată de către 34 județe, care au raportat culturi afectate de secetă și anume: AB, AR, BC, BH, BT, BR, BV, BZ, CL, CS, CJ, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IL, IS, IF, MM, MH, NT, OT, PH, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VS, VN.



• grâu, triticale: 201.089 ha

• orz, orzoaică, ovăz, secară: 30.805 ha

• rapiță: 30.758 ha

• porumb 70.754 ha

• soia 5.177 ha

• mazăre 866 ha

• floarea soarelui: 32.946 ha

• plante furajere 5.990 ha

• alte culturi: 8.335 ha”, a transmis Ministerul Agriculturii.

Programul Tomata: Numărul cererilor transmise pentru decontare a crescut considerabil

Potrivit sursei citate, faţă de săptămâna trecută, numărul cererilor transmise pentru decontare a crescut considerabil, astfel că s-au primit cereri pentru 4.388 de beneficiari, în valoare de 66,26 milioane de lei. 'Cele 10 judeţe care au trimis deconturile la MADR în vederea efectuării plăţilor sunt: Alba, Argeş, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Mureş, Neamţ, Vâlcea, Vrancea, Ilfov. Cele mai multe cereri au fost înregistrate pentru judeţele Galaţi (3.551 solicitanţi) şi Ilfov (255 solicitanţi)', se arată în documentul citat.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a subliniat, în context, că situaţia plăţilor este dinamică, iar pe măsură ce se vor primi dosarele aferente celorlalte judeţe, MADR va achita cererile de plată şi pentru restul legumicultorilor înscrişi în Program. Citește mai multe AICI

"Trebuie să introduc liniştea şi încrederea"

Întrebat dacă este mai importantă liniştea pe care a transmis-o în legătură cu faptul că România va avea suficientă producţie agricolă în acest an, Petre Daea a subliniat că România "va avea şi ulei".



"Şi va avea şi ulei. Linişte, linişte, linişte. Am văzut abordările acestea apocaliptice uneori, iertaţi-mă, pentru că sunt ministrul Agriculturii şi trebuie să introduc liniştea şi încrederea. Am văzut o serie întreagă de abordări din astea apocaliptice: când începe pe ecranele de televizor că ia foc lanul, că auzi sirenele. Şi copiii în pântece se sperie", a menţionat ministrul Agriculturii, într-un briefing susţinut la Palatul Victoria.

"Acolo avem producţie peste 10 tone la hectar"

Ministrul Agriculturii a explicat că există trei situaţii. "Avem situaţia suprafeţelor care au fost definitiv compromise - şi acestea sunt de regulă în zonele unde nu au căzut precipitaţii în afara perimetrelor irigabile şi pe terenurile cu drenaj puternic şi a doua situaţie este aceea: (suprafaţa, n.r.) a fost afectată, dar nu distrus în totalitate, mai există producţie, vom vedea cât - şi a treia situaţie: sunt culturile care nu au fost afectate, fie că sunt în perimetrul irigabil şi unde am putut iriga - şi să ştiţi că acolo avem producţie peste 10 tone la hectar - şi în suprafeţele unde, insular, e adevărat, în anumite zone au căzut precipitaţii. Mă uitam pe datele pe care le-am avut azi dimineaţă în tabloul meu de informare la Ministerul Agriculturii că numai în 8 judeţe nu au căzut ploi. Iată o satisfacţie pentru noi şi în primul rând pentru fermieri şi o stare de confort pentru pentru cei care au animale", a mai spus Petre Daea. Citește mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News