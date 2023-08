Se suflecă mânecile în marile orașe din țară, în prag de alegeri. În București, a crescut preocuparea pentru albia Dâmboviței. În Cluj, pentru centura metropolitană

În București, a crescut interesul pentru diferite lucrări ce asigură confortul locuitorilor. Astăzi, aflăm de la prefectul Capitalei că amenajarea şi îmbunătăţirea albiei râului Dâmboviţa trebuie să fie un proiect major şi asumat de toate autorităţile şi administraţiile din Bucureşti. Rareş Hopincă spune că aceasta este concluzia principală rezultată din întâlnirea de marţi pe care a organizat-o pentru Grupul de Lucru pentru Amenajarea Râului Dâmboviţa. În urma analizei, a ajuns la consensul conform căruia proiectul derulat de Administraţia Naţională "Apele Române" privind proiectul de îmbunătăţire a râului Dâmboviţa trebuie tratat cu prioritate şi, totodată, trebuie separat de programul complex de amenajare a Dâmboviţei, care se află încă în fază incipientă. Rareş Hopincă a propus Administraţiei Naţionale "Apele Române" ca în următoarea şedinţă să facă o prezentare a lucrărilor hidrotehnice necesare pe râul Dâmboviţa şi a manierei în care acestea pot fi integrate într-un program amplu de regenerare urbană a întregului culoar.

El a adăugat că va propune Municipalităţii, primăriilor de sector şi celorlalte instituţii implicate, precum şi societăţii civile, un protocol de cooperare prin care să fie agreate direcţiile strategice privind integrarea armonioasă a Dâmboviţei în peisajul urban al Municipiul Bucureşti.

De cealaltă parte, la Cluj, edilul Emil Boc, a anunţat că a semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru primul tronson al centurii metropolitane, care face legătura cu localitatea adiacentă Floreşti, valoarea acestuia fiind de 22,4 milioane de euro.



"Am semnat astăzi, 8 august, în Sala de sticlă a primăriei, contractul de proiectare şi execuţie privind realizarea tronsonului I al centurii metropolitane a municipiului - tronsonul între Cluj şi Floreşti - în valoare de 22,4 milioane euro cu TVA. Este vorba despre tronsonul care are ca menire principală asigurarea conectivităţii pentru Spitalul Regional de Urgenţă. Practic se va extinde la 6 benzi de circulaţie zona DN1 Cluj-Floreşti până la Spitalul Regional de Urgenţă - câte o bandă pe sens va fi dedicată transportului în comun, salvărilor, poliţiei, pompierilor", a scris Emil Boc pe Facebook.



Potrivit sursei citate, în plus, vor fi amenajate piste de biciclete pentru încurajarea utilizării mijloacelor de comun alternative la maşină - fiind create astfel culoare de mobilitate alternativă, parte integrantă a viziunii pe termen lung pentru Cluj-Napoca şi zona metropolitană. De asemenea, va fi amenajat pasaj pietonal subteran în zona hipermarketului Metro, iar pentru facilitarea accesului la Spitalul Regional de Urgenţă va fi amenajat un pasaj rutier suprateran, iar pe întregul tronson modernizat s-a prevăzut sistem de iluminat cu telegestiune şi sistem de canalizare pluvială.

Și desigur, nu sunt singurele proiecte de interes, ci doar cele de astăzi, de ultimă oră.

