Se cere suspendarea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU

”Atunci când un membru permanent al Consiliului de Securitate lansează un război neprovocat și nejustificat, un război care este condamnat de Adunarea Generală, suspendarea acelui membru din Consiliul de Securitate, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie automată”, a spus Michel, referindu-se la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

”Folosirea dreptului de veto ar trebui să fie o excepție, dar a devenit, am văzut-o, regula. O reformă este necesară și urgentă”, a precizat Michel, adresându-se Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, potrivit Calea Europeană.

De asemenea, premierul nipon Fumio Kishida a cerut marţi o reformă a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite. Potrivit acestuia, credibilitatea organizaţiei este pusă sub semnul întrebării în urma agresiunii pe care Rusia, ţară cu statut de membru permanent şi drept de veto în Consiliul de Securitate, a declanşat-o împotriva Ucrainei.

La ora actuală, Tokyo vede în războiul din Ucraina un nou argument în favoarea acestei reforme a Consiliului de Securitate, pronunţându-se pentru iniţierea unor negocieri aprofundate pentru ca în cele din urmă acest obiectiv să fie realizat.

Cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – China, Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Rusia – au drept de veto asupra rezoluțiilor.

Consiliul de Securitate este cel mai puternic organ al ONU, întrucât rezoluțiile sale sunt obligatorii pentru țările membre. Conform Cartei ONU, Consiliul de Securitate are „responsabilitatea principală pentru menținerea păcii și securității internaționale”.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut în mod repetat ca Rusia să își piardă dreptul de veto atâta timp cât poartă război.

