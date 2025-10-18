€ 5.0889
Data publicării: 15:26 18 Oct 2025

Scurgeri de gaze semnalate la un bloc din Târgu Mureș. Intervenția pompierilor
Autor: Andrei Itu

accident-rutier-intre-un-autotren-si-un-autocar--in-ialomita--a-fost-activat-planul-rosu-de-interventie_29453300 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
 

Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării.

Citiți și - Plan de acțiune. Ce să faci dacă suspectezi o scurgere de gaze / Ce este INTERZIS

Potrivit ISU Mureş, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină în municipiu, pe strada Cugir, în urma sesizării unui miros de gaz pe casa scării unui bloc de locuinţe.

Scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1

În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spaţiilor şi la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situaţiei a informat ISU.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul inspectoratului: o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială CBRN.

Măsurători pentru identificarea posibilei surse de scurgere de gaze

Echipajele au efectuat măsurători pentru identificarea posibilei surse de scurgere şi au asigurat zona, fiind solicitat şi un echipaj al companiei de gaze pentru verificări suplimentare. Din primele informaţii, nu sunt înregistrate victime, a transmis ISU Mureş, potrivit Agerpres.

scurgeri de gaze bloc targu mures
interventie pompieri targu mures
