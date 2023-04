Scriitorul Iaru sesizează o discrepanță majoră între bugetul alocat de Romașcanu pentru Timişoara Capitală Europeană și Festivalul „Enescu”

Lucian Romaşcanu speră că suma de două milioane de lei, reprezentând reducerile de cheltuieli de la instituţia pe care o conduce, să fie „rambursată” ministerului, al cărui buget „nu are un impact atât de mare”.

Romaşcanu a dat asigurări că reducerile nu vor afecta Programul Timişoara Capitală Europeană. Deși... nu știm la ce reduceri s-ar mai putea referi din moment ce bugetul pe care l-a alocat acestui eveniment este foarte mic, lucru remarcat de scriitorul Florin Iaru.

„Timişoara şi-a primit deja banii. Este în regulă. Am zis-o şi o zic şi acum: nu are ce căuta politica în acest an cultural, pentru că e vorba de Timişoara, de timişoreni, de punerea Timişoarei pe harta culturală a lumii. Mai constat că pe ici, pe colo mai sunt înţepături. Ministerul Culturii nu a vrut să se implice direct, tocmai ca să lase comunitatea locală să-şi trăiască succesul şi să nu ducem politica acolo”, a zis Lucian Romaşcanu.

Cu toate acestea... Florin Iaru, jurnalist Cațavencii.ro, a scris că descoperise „cu uimire că bugetul pentru „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii“ însuma 48 de milioane, iar Festivalul „Enescu“, 60. Oricît de drag mi-ar fi festivalul (dar să nu mă credeți pe cuvînt, pentru că eu sînt un afon), nu pot să cred că un proiect de un an poate fi comparat cu unul de două săptămîni. La ce s-a văzut în Timișoara, la deschidere, suma e ridicolă. Ca să ții strocul ridicat, e musai să ai oameni și la pompa de bani. Așa că mă întreb: de la ce amărîți a tăiat Ministerul Culturii două milioane? Promit să fac săpături”.

Așadar, ministrul Culturii a dat 60 de milioane pentru două săptămâni de Festival „Enescu”, iar pentru Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, eveniment care ține un an, a dat 48 de milioane.

