Data actualizării: 14:12 19 Sep 2025 | Data publicării: 12:46 19 Sep 2025

Schimbare pentru toți avocații din România! Anunțul ministrului Justiției

Autor: Anca Murgoci
Schimbări pentru avocații din România!

 

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, va semna, la data de 21 octombrie, Convenţia Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, instrument juridic internațional care va impune statelor semnatare obligativitatea de a se asigura că avocații își vor putea desfășura activitatea profesională fără ca aceștia să fie ținta vreunei forme de atac fizic, amenințare, hărțuire, intimidare, obstacol sau interferență necorespunzătoare.

După ratificarea în legislația națională, convenția va consolida cadrul care vizează dreptul de practică, drepturile profesionale, libertatea de exprimare, disciplina profesională și măsurile de protecție specifice profesiei de avocat.

Până în acest moment, Convenţia Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat a fost semnată de 18 state membre ale Consiliului Europei, intrarea în vigoare fiind condiționată de depunerea instrumentelor de ratificare din partea a cel puțin opt state semnatare, din care cel puțin șase să fie state membre ale Consiliului Europei.

Comisia Uniunii Europene a salutat adoptarea convenției care va proteja integritatea avocaților, al căror rol este vital în apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor, precum și în facilitarea și garantarea accesului la justiție al acestora.

