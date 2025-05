Scandal pe litoral cu Horia Constantinescu! Este la cuțite cu proprietarii de magazine alimentare din stațiuni. Invocă o HG din 2001

Cu puțin timp înainte ca sezonul estival să se deschidă oficial pentru turiști, a izbucnit un mare scandal pe litoralul românesc. Comisarul șef adjunct al ANPC Constanța este acuzat de comercianți că are alte preocupări, anume “de natură politică“ sau “spectacol mediatic“ și nu “protecția reală a consumatorilor“. El se apără spunând că “pentru unii comercianți a devenit abuz de putere aplicarea legii“.

Mare parte dintre agenții economici, respectiv cei care au magazine alimentare în stațiuni, sunt "la cuțite" cu autoritățile. Comercianții de pe litoral au solicitat sprijin Guvernului și Parlamentului, pentru a media relația cu șefia ANPC Constanța.

De unde a pornit scandalul

Apelul vine după ce la începutul lunii mai comisarul șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, a înaintat o adresă primăriilor de pe coasta Mării Negre. Constantinescu i-a înștiințat că este interzisă autorizarea magazinelor alimentare în stațiuni, invocând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 559/2001.

Comercianții îl acuză de abuz pe Horia Constantinescu

Un comerciant care deține un magazin pe litoral a vorbit pentru DC News, sub protecția anonimatului, despre abuzurile, care, în opinia sa, vor falimenta litoralul românesc, care este deja "cu un picior în groapă".

"Hotărârârea de Guvern nr. 559/2001 nu a fost pusă în aplicare până anul acesta. Ne-a înștiințat pe 15 mai, adică să nu avem timp să facem ceva. Am afacerea mea personală, respectiv un magazin alimentar. Doresc să aduc în fața opiniei publice abuzurile pe care le face, în special, Horia Constantinescu, nu ANPC ca instituție. ANPC nu ne-a controlat niciodată pe baza Hotărârii de Guvern nr. 559/2001. Am fost controlați, amendați, avertizați atâția ani și nu ne-a spus nimeni de această hotărâre. De ce nu a fost pusă în aplicare Hotărârârea de Guvern nr. 559/2001 acum 1 an sau acum 2 ani?

Litoralul românesc și așa este cu un picior în groapă, iar cu închiderea magazinelor alimentare se pune cruce. Este un abuz, am fost înștiințați pe 15 mai 2025 de aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 559/2001, ca să nu mai avem timp de altceva.

Așteptăm un răspuns de la nivel central, de la Guvern, ANPC, Parlament. Dânsul a inițiat toată acțiunea asta", a declarat un comerciantul, pentru DC News, fără a dori să îi precizăm numele, din motive evidente.

Horia Constantinescu se apără spunând că “pentru unii comercianți a devenit abuz de putere aplicarea legii“.

Solicitarea comercianților către Guvern, președintele ANPC, Parlament

Comercianții afirmă că ANPC Constanța “abuzează de putere și sabotează comunitățile locale din stațiunile turistice de interes național“.

Informare către ANPC cu privire la Horia Constantinescu

De asemenea, Sorin Susanu, comisar-șef ANPC suspendat din funcție, a inițiat o informare către șefia de la centru a ANPC, prin care anunță că “domnul comisar șef adjunct Horia Constantinescu desfășoară activități de natură politică, atât în timpul programului de lucru, cât și în calitate de comisar șef adjunct al CJPC Constanța“, evidențiind “că este interzisă o astfel de practică“. Vezi informarea completă mai jos:

