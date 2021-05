Saveta Bogdan îi declară război Mariei Dragomiroiu: Am picat la mijloc ca proasta! M-a trimis să spun despre divorțul Elenei Merișoreanu

În urmă cu doar câteva luni, Saveta Bogdan, Elena Merișoareanu și Maria Dragomiroiu, trei nume mari din muzica populară românească au început să-și arunce cuvinte grele și să se acuze pentru lucruri din trecut, la televizor, în văzul tuturor.

Acum, în urma scandalului provocat, Saveta Bogdan a decis să îngroape securea războiului cu Elena Merișoreanu, pentru că, se pare, cea mai blamată pentru tot scandalul dintre ele este nimeni alta decât Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu, prinsă la mijloc

Deși a vrut să anunțe că a căzut la pace cu Elena Merișoreanu, Saveta Bogdan a reușit doar să stârnească un nou val de controverse, după ce a spus că Maria Dragomiroiu ar fost cea care a declanșat scandalul.

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că regretă că s-a luat după spusele Mariei Dragomiroiu și că ar fi fost trimisă într-o emisiune televizată ca să comenteze divorțul Elenei Merișoreanu de soțul ei, aspect pe care Maria Dragomiroiu nu vrea să îl recunoască.

"Am picat la mijloc ca proasta! Maria Dragomiroiu m-a pus să spun că Elena e divorțată de soțul ei! Ea m-a trimis să spun în emisiune și după aceea nu a mai recunoscut. Am căzut ca proasta în plasa Mariei. Mama mi-a venit în vis și mi-a zis să nu mă cert, să plec capul. De-aia am venit acum să-mi cer scuze de la Elena", a declarat Saveta Bogdan, potrivit Antena Stars.

Totul a pornit după ce Saveta Bogdan a comentat într-o emisiune TV divorțul Elenei Merișoreanu de soțul ei, iar cea din urmă a făcut-o cu ou și cu oțet și a reamintit momentul în care Saveta Bogdan a dansat la bară la "Acces Direct".

"Foarte dezamăgită sunt totodată, nu au lipsit nici cuvintele dure și acuzațiile fără precedent. E comportamentul ei și răutatea pe care a avut-o în ea. Ea a ieșit să spună la o emisiune de succes că vai ea e așa, e așa...Eu nu sunt Saveta Bogdan că eu n-am dansat la bară. Eu mi-am făcut meseria cu cinste", a spus Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Maria Dragomiroiu a fost provocată de Cătălin Măruță să răspundă la întrebări mai picante în cadrul rubricii ”Spui tot sau îți ia gura foc”. Cântăreața de muzică populară a dat niște răspunsuri care l-au uimit pe Măruță. Ea a ales să enumere trei defecte ale colegei de breaslă Elena Merișoreanu, în loc să mănânce iute. Aceasta a catalogat-o drept “invidioasă, mincinoasă și răutăcioasă”.

”Probabil că nu ar vrea să fie așa, dar nu poate să se abțină. Îmi pare rău... dar eu nu sunt supărată. Sunt convinsă că nu poate să fie fericită când foarte multă lume îi zice... deci să minți ca și cum ai sta de vorbă și să creezi o poveste dintr-o minciună și să o crezi și tu, înseamnă că ești tare. Nu poți să te duci și să judeci un coleg, nu poți. Peste tot, pe la televiziuni dumneaei este prezentă ca să vorbească de toți colegii și nu-i frumos. Eu am pus o întrebare doar: cum să trăiește ca artist cu 1200 de lei? Or, s-a răstălmăcit și a venit să mă judece de ziua mea. Există instituții care judecă, orice am face pe pământul ăsta. Nu trebuie să judecăm noi.”, a spus Maria Dragomiroiu.