Şarpe veninos, într-o pungă de salată de la supermarket, în Australia

Doi tineri din Sydney au descoperit, în timp ce despachetau cumpărăturile făcute, acasă, că au luat de la supermarket o pungă de salată care conținea și un șarpe veninos rar.

Șarpele din specia Hoplocephalus bitorquatus era într-o pungă de salată verde, deschisă la un capăt, pe care Alexander White și Amelie Neate au achiziționat-o luni de la un supermarket din Sydney.

Cei doi s-au îndepărtat imediat ce au văzut reptila în pungă și au sunat la Wires, organizația care se ocupă cu salvarea animalelor sălbatice din zonă.

Punga de salată verde a stat în ghiozdanul lui Alexander White timp de 10 minute, cât cei doi au mers cu bicicleta, potrivit The Guardian.

Șarpele cu cap pal a fost luat de un specialist și depozitat într-un container încălzit, urmând a se constata de unde provine.

Un purtător de cuvânt al supermarketului a anunțat că șarpele va fi eliberat în sălbăticie, dar și că va lua legătura cu furnizorul de produse pentru a investiga cum a ajuns în punga de salată.

Alexander White a spus că „au fost câteva lucruri care păreau a fi excremente de şarpe, dar am spălat-o bine (n.red. salata) şi am mâncat-o astăzi, la prânz.”

Șerpii cu cap pal sunt o „specie timidă, dar nervoasă, ușor de agitat dacă sunt încolțiți”, conform Muzeului Australian.

