Șansele de calificare la Mondiale s-au prăbușit. Reacția lui Mircea Lucescu după lecția de fotbal predată de Austria

"Austria a meritat victoria, s-a prezentat ca o echipă mai puternică, mai omogenă. Evoluează cu aceiaşi jucători de mult timp, au un grup foarte puternic şi fiecare dintre ei poate fi titular. Au jucători care provin din campionate puternice, titulari în campionatul Germaniei. Şi s-a văzut diferenţa fizică, pentru prima repriză a fost echilibrată. Noi am început foarte bine atât timp cât ne-a ţinut potenţialul nostru fizic. Am avut câteva contraatacuri pe care le puteam duce la finalizare. Ar fi fost extraordinar să se termine la pauză 0-0, pentru că lucrurile se puteau schimba în repriza secundă", a afirmat selecţionerul la postul DigiSport.



"După care ei au preluat iniţiativa în repriza a doua. Ritmul nostru a scăzut, al lor a accelerat. Am avut şi ghinion cu golul acela din aut (n.r. - primul gol), apoi şi autogolul... deja e prea mult. La primul gol a fost şi o împingere la Bancu, iar la al doilea nu am ieşit toţi în linie, aşa cum trebuia. Rezultatul le e favorabil lor şi îl merită", a adăugat antrenorul.



Mircea Lucescu susţine că naţionala României a avut şi momente bune în acest meci de care s-a arătat mulţumit.



"Noi acum trebuie să mergem mai departe. Important e pentru mine ca echipa să crească în joc şi ca valoare. Şi azi au fost momente în care am dominat, am condus jocul, am pasat foarte bine, dar ne-a lipsit acea forţă explozivă la finalizare", a menţionat el.



"Grupul la noi se destramă pentru că avem o mulţime de accidentări. Dar eu ce pot să spun e că echipa a jucat bine. Acum să vedem ce ne propunem, pentru ca echipa asta uşor-uşor să ajungă să conducă jocul, nu să suporte jocul. Jucătorii trebuie să înţeleagă că ăsta este drumul pe care trebuie să mergem", a mai spus Mircea Lucescu.



Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Austriei cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Ernst-Happel-Stadion din Viena, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.



Austria s-a impus prin golurile marcate de Michael Gregoritsch (42) şi Marcel Sabitzer (60). Florin Tănase (90+5) a marcat golul de onoare al tricolorilor, la ultima fază.



România va juca următorul meci pe 10 iunie, la Bucureşti, cu echipa Ciprului (21:45), pentru care căpitanul Stanciu va fi suspendat.



Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

