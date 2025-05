Salina Praid, închisă după dezastrul inundațiilor. „Vino aici! Măcar un weekend. Stai o noapte. Mănâncă local. Cumpără ceva din curte de la oameni. Spune o vorbă bună. Fii om. Nu doar turist”

Comunitatea locală, formată din mii de familii care trăiesc direct sau indirect din turism, este devastată. Camerele sunt goale, mesele neocupate, iar pensiunile și hotelurile construite prin muncă grea și credite bancare sunt acum amenințate de faliment.

Anual, peste 600.000 de turiști vizitau salina Praid, una dintre cele mai cunoscute atracții subterane din Europa de Est. Astăzi, locul este pustiu. Răzvan Pascu face apel nu doar la turiști, ci și la autoritățile centrale, acuzând lipsa de reacție a Ministerului Economiei, a Salrom și a altor instituții responsabile.

„Comunitatea de turism din Praid plange. Hai sa fim acolo! Salina este inchisa. Si plina de apa. Apa a intrat si a oprit tot. Nu doar vizitele turistilor. A oprit si viata. Pentru ca la Praid, turismul nu e un moft. E felul prin care oamenii isi cresc copiii, platesc ratele si spera la un viitor mai bun. Praid inseamna mii de familii. Inseamna pensiuni si hoteluri ridicate cu munca grea si investitii enorme. Cu credite la bănci, cu nopti nedormite, cu munca multă. Sa faci turism este al naibi de greu. Inseamna mămici care pregatesc langoși si tați care iti zâmbesc cand ajungi, chiar daca uneori vorbesc limba română mai stricat. Tot te primesc cu drag și-ți arată o bucata autentică de Românie. Inseamna bunici care te întâmpină cu zacuscă de ciuperci, colac secuiesc si sirop de brad si unt de casă si pâine de-aia moale cu cartofi si gulașul ăla impecabil cu găluște mici și la final cu gomboți cu prune. Iar azi? Azi nu mai vine nimeni. Camere goale. Farfurii goale. Inimi grele. Nu e o stire. E o durere. Si nu e vina lor.

E vina naturii, dar si vina nepăsării de la Bucuresti, de la Ministerul Economiei, de la Salrom - Societatea Nationala a Sării si de la companiile de Stat căpușate si pline nu neapărat doar de corupți, cat mai degrabă de indolenți si nepăsători. Dar sufera ei. Oamenii obisnuiti. Si oamenii din Praid tot români sunt. Tot de-ai nostri. Si salina tot in România este. Si ne-am mândrit cu ea, inclusiv international. 600.000 de oameni vizitau anual salina Praid. Acum e inchis si pustiu. Eu nu pot repara salina. Nici tu. Dar putem face altceva: sa nu-i lasam singuri. Nu-ti anula vacanta. Nu căuta o alta destinatie. Mergi la Praid. Macar un weekend. Stai o noapte. Mănâncă local. Cumpara ceva din curte de la oameni. Spune o vorba buna. Fii om. Nu doar turist. Sunt atatea locuri frumoase in zona, daca te cazezi la Praid: Sovata si Lacul Ursu, Parcul Mini Transilvania, Mancarea locala care vindeca sufletul, Via Transilvanica e aproape Satele secuiesti din Harghita, Mureș si Covasna. Ceramica de la Corund e la doi pași. Nici Toplița nu e departe, nici Odorheiul Secuiesc. Nici macar Miercurea Ciuc. Deci ai ce face in zona, daca ai masina. Praid are nevoie de noi. Acum. Nu maine.

Distribuie acest mesaj. Stii ca nu iti cer des acest lucru! Scrie si tu un mesaj. Fa o rezervare. Fii parte din vindecare. Îți mulțumesc! Mă urc în mașină și zilele acestea voi ajunge și eu la Praid. Ultima data am fost chiar in Martie anul acesta. De 12 ani vizitez de cateva ori pe an Secuimea si de minim 2 ori pe an ma incarc cu energie buna in Harghita. Oamenii ma iubesc si ma respecta acolo. Răzvan Pascu e cu sufletul alaturi de comunitatea din Praid, nu doar la bine, ci si acum la greu. Și cred, și sper, ca vor fi gasite solutii rapide pentru a rezolva, cat de cat, problema grava de la salina Praid. Solicit implicarea rapida a Guvernului României si a Ministerului Economiei! Guvernul României Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Ilie Bolojan Administrația Prezidențială a României Praid nu trebuie sa piara. Praid trebuie sa simta ca Romania inca are inima”

